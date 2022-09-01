В Пакистане из-за продолжающихся с 14 июня сильных муссонных дождей около трети территории страны (порядка 250 тыс. кв. км) оказалась затоплена. 1,2 млн человек вынуждены эвакуироваться из затопленных районов, всего же последствия затопления коснулись более чем 30 млн. человек. Свыше 1 тыс. человек погибли из-за наводнения, сообщает пакистанское издание Dawn.
При этом неясно, как скоро прекратятся дожди, обычно сезон юго-западных муссонов, в течение которого выпадает большая часть дождей, длится с июля по сентябрь, однако в этом году дожди начались раньше. По данным метеорологов, в нынешнем сезоне осадков выпало уже на 190% больше, чем в среднем было ежегодно в течение последних тридцати лет. Дожди вызвали сильное повышение уровня воды в Инде, который теперь смывает прибрежные поселки.
Стихия нарушила транспортное сообщение в стране и уничтожила значительную часть урожая. Все это происходит на фоне экономического и политического кризиса в стране. Многие страны и международные организации планируют выделить Исламабаду помощь для ликвидации последствий наводнений.
Дефицит продуктов питания в результате наводнений привел к пятикратному росту цен. В настоящий момент, например, Исламабад согласовал закупку лука и томатов в Иране и Афганистане, но ситуация настолько сложная, что в принципе Пакистан готов покупать продукты даже в Индии, несмотря на крайне напряженные отношения с Нью-Дели.
Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global look Press
Пострадавшая от наводнения девочка ест в приюте для оказания помощи в Чарсадде на северо-западе Пакистана
Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global look Press
Пострадавшие от наводнения стоят в очереди за едой в Чарсадде на северо-западе Пакистана
Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global look Press
Мужчина с ребенком идет по затопленной воде в Чарсадде на северо-западе Пакистана
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кучи мокрого чеснока, поврежденного проливными дождями, высыхают на обочине дороги, чтобы снова продать его на овощном рынке в Карачи
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вид на разрушения после наводнения в районе Сват, Пакистан
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вид с воздуха на Хайрпур Натан Шах, который был затоплен паводковыми водами
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пассажиры пригородных поездов сталкиваются с трудностями при транспортировке из-за застоя дождевой воды из-за плохой работы канализационной системы, вызванной сильным ливнем в сезон дождей в Карачи
Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press
Спасатели эвакуируют пострадавших от наводнения в районе Джафарабад провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана
Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пакистанцы на овощном рынке Бадами Баг во время сильных муссонных дождей в Лахоре
Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пакистанцы на овощном рынке Бадами Баг во время сильных муссонных дождей в Лахоре
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вид на разрушения из-за наводнения, Пешавар, Пакистан
Фото: Mansoor/XinHua/Global Look Press
Пакистанские солдаты раздают посылки с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в округе Раджанпур пакистанской провинции Пенджаб
Фото: Mansoor/XinHua/Global Look Press
Спасатели эвакуируют людей из пострадавшего от наводнения района Раджанпур пакистанской провинции Пенджаб
Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press
Пострадавшие от наводнения эвакуируются из пострадавшего от наводнения района Тандо Аллахьяр провинции Синд на юге Пакистана
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Обрушившийся железнодорожный мост после наводнения в районе Сиби, Пакистан
Фото: PPI/Keystone Press Agency/ Global Look Press
Пассажиры сталкиваются с трудностями при транспортировке из-за застоя дождевой воды, Хайдарабад, Пакистан
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Уровень воды повышается, когда паводковые воды достигают плотины Суккур в реке Инд из-за сильного ливня в сезон дождей