В Пакистане из-за продолжающихся с 14 июня сильных муссонных дождей около трети территории страны (порядка 250 тыс. кв. км) оказалась затоплена. 1,2 млн человек вынуждены эвакуироваться из затопленных районов, всего же последствия затопления коснулись более чем 30 млн. человек. Свыше 1 тыс. человек погибли из-за наводнения, сообщает пакистанское издание Dawn.

При этом неясно, как скоро прекратятся дожди, обычно сезон юго-западных муссонов, в течение которого выпадает большая часть дождей, длится с июля по сентябрь, однако в этом году дожди начались раньше. По данным метеорологов, в нынешнем сезоне осадков выпало уже на 190% больше, чем в среднем было ежегодно в течение последних тридцати лет. Дожди вызвали сильное повышение уровня воды в Инде, который теперь смывает прибрежные поселки.

Стихия нарушила транспортное сообщение в стране и уничтожила значительную часть урожая. Все это происходит на фоне экономического и политического кризиса в стране. Многие страны и международные организации планируют выделить Исламабаду помощь для ликвидации последствий наводнений.

Дефицит продуктов питания в результате наводнений привел к пятикратному росту цен. В настоящий момент, например, Исламабад согласовал закупку лука и томатов в Иране и Афганистане, но ситуация настолько сложная, что в принципе Пакистан готов покупать продукты даже в Индии, несмотря на крайне напряженные отношения с Нью-Дели.

Пострадавшая от наводнения девочка ест в приюте для оказания помощи в Чарсадде на северо-западе Пакистана

Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global look Press

Пострадавшая от наводнения девочка ест в приюте для оказания помощи в Чарсадде на северо-западе Пакистана

Пострадавшие от наводнения стоят в очереди за едой в Чарсадде на северо-западе Пакистана

Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global look Press

Пострадавшие от наводнения стоят в очереди за едой в Чарсадде на северо-западе Пакистана

Мужчина с ребенком идет по затопленной воде в Чарсадде на северо-западе Пакистана

Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global look Press

Мужчина с ребенком идет по затопленной воде в Чарсадде на северо-западе Пакистана

Кучи мокрого чеснока, поврежденного проливными дождями, высыхают на обочине дороги, чтобы снова продать его на овощном рынке в Карачи

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кучи мокрого чеснока, поврежденного проливными дождями, высыхают на обочине дороги, чтобы снова продать его на овощном рынке в Карачи

Вид на разрушения после наводнения в районе Сват, Пакистан

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вид на разрушения после наводнения в районе Сват, Пакистан

Вид с воздуха на Хайрпур Натан Шах, который был затоплен паводковыми водами

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вид с воздуха на Хайрпур Натан Шах, который был затоплен паводковыми водами

Пассажиры пригородных поездов сталкиваются с трудностями при транспортировке из-за застоя дождевой воды из-за плохой работы канализационной системы, вызванной сильным ливнем в сезон дождей в Карачи

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажиры пригородных поездов сталкиваются с трудностями при транспортировке из-за застоя дождевой воды из-за плохой работы канализационной системы, вызванной сильным ливнем в сезон дождей в Карачи

Спасатели эвакуируют пострадавших от наводнения в районе Джафарабад провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

Спасатели эвакуируют пострадавших от наводнения в районе Джафарабад провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана

Пакистанцы на овощном рынке Бадами Баг во время сильных муссонных дождей в Лахоре

Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистанцы на овощном рынке Бадами Баг во время сильных муссонных дождей в Лахоре

Пакистанцы на овощном рынке Бадами Баг во время сильных муссонных дождей в Лахоре

Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистанцы на овощном рынке Бадами Баг во время сильных муссонных дождей в Лахоре

Вид на разрушения из-за наводнения, Пешавар, Пакистан

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вид на разрушения из-за наводнения, Пешавар, Пакистан

Пакистанские солдаты раздают посылки с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в округе Раджанпур пакистанской провинции Пенджаб

Фото: Mansoor/XinHua/Global Look Press

Пакистанские солдаты раздают посылки с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в округе Раджанпур пакистанской провинции Пенджаб

Спасатели эвакуируют людей из пострадавшего от наводнения района Раджанпур пакистанской провинции Пенджаб

Фото: Mansoor/XinHua/Global Look Press

Спасатели эвакуируют людей из пострадавшего от наводнения района Раджанпур пакистанской провинции Пенджаб

Пострадавшие от наводнения эвакуируются из пострадавшего от наводнения района Тандо Аллахьяр провинции Синд на юге Пакистана

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

Пострадавшие от наводнения эвакуируются из пострадавшего от наводнения района Тандо Аллахьяр провинции Синд на юге Пакистана

Обрушившийся железнодорожный мост после наводнения в районе Сиби, Пакистан

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обрушившийся железнодорожный мост после наводнения в районе Сиби, Пакистан

Пассажиры сталкиваются с трудностями при транспортировке из-за застоя дождевой воды, Хайдарабад, Пакистан

Фото: PPI/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Пассажиры сталкиваются с трудностями при транспортировке из-за застоя дождевой воды, Хайдарабад, Пакистан

Пострадавшие от наводнения, Суккур, Пакистан

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пострадавшие от наводнения, Суккур, Пакистан

Уровень воды повышается, когда паводковые воды достигают плотины Суккур в реке Инд из-за сильного ливня в сезон дождей

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уровень воды повышается, когда паводковые воды достигают плотины Суккур в реке Инд из-за сильного ливня в сезон дождей

Пострадавшие от наводнения, Хайдарабад, Пакистан

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global look Press

Пострадавшие от наводнения, Хайдарабад, Пакистан