Треть Пакистана оказалась под водой, и неизвестно, когда прекратятся дожди Более 30 млн человек пострадали из-за муссонов, идущих с 14 июня. Инд вышел из берегов и смывает прибрежные поселки

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Семья идет по стоячей воде после муссонных дождей, Суккур, Пакистан

В Пакистане из-за продолжающихся с 14 июня сильных муссонных дождей около трети территории страны (порядка 250 тыс. кв. км) оказалась затоплена. 1,2 млн человек вынуждены эвакуироваться из затопленных районов, всего же последствия затопления коснулись более чем 30 млн. человек. Свыше 1 тыс. человек погибли из-за наводнения, сообщает пакистанское издание Dawn.

При этом неясно, как скоро прекратятся дожди, обычно сезон юго-западных муссонов, в течение которого выпадает большая часть дождей, длится с июля по сентябрь, однако в этом году дожди начались раньше. По данным метеорологов, в нынешнем сезоне осадков выпало уже на 190% больше, чем в среднем было ежегодно в течение последних тридцати лет. Дожди вызвали сильное повышение уровня воды в Инде, который теперь смывает прибрежные поселки.

Стихия нарушила транспортное сообщение в стране и уничтожила значительную часть урожая. Все это происходит на фоне экономического и политического кризиса в стране. Многие страны и международные организации планируют выделить Исламабаду помощь для ликвидации последствий наводнений.

Дефицит продуктов питания в результате наводнений привел к пятикратному росту цен. В настоящий момент, например, Исламабад согласовал закупку лука и томатов в Иране и Афганистане, но ситуация настолько сложная, что в принципе Пакистан готов покупать продукты даже в Индии, несмотря на крайне напряженные отношения с Нью-Дели.