Трех человек ранили ножом при теракте в Израиле MDA: трех человек ранили ножом при теракте в ТЦ в израильском Ган-Явне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три человека пострадали в результате нападение неизвестного с ножом в городе Ган-Явне в центральной части Израиля, передает пресс-служба скорой помощи страны (MDA). По их информации, граждане получили тяжелые ранения.

Было получено сообщение о нескольких пострадавших в результате теракта с ножом <...> в торговом центре в Ган-Явне <...>. Три человека в тяжелом состоянии эвакуированы бригадами MDA, — говорится в сообщении.

Злоумышленник был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов, уточняли в полиции Израиля. На место нападения выехал комиссар Яаков Шабтай.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал со ссылкой на очевидцев происшествия, что мужчина в капюшоне ворвался с ножом в компьютерный клуб в городе Фрязино Московской области. Нападавшему удалось ранить троих человек, писали СМИ. Инцидент произошел вечером 25 марта в компьютерном клубе на Школьной улице. По данным ГУ МВД по Московской области, в клубе ранены и госпитализированы два человека: 2002 и 2008 годов рождения. Сам нападавший — местный житель 1989 года рождения.

Кроме того, житель Ишима в Тюменской области угрожал похожим на ножницы предметом сотрудникам и пациентам местного медицинского учреждения, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону. 50-летний мужчина был доставлен в отделение полиции.