«Тотальный хаос»: политолог смоделировал ядерный исход конфликта в Израиле Политолог Сафаров: Израиль может применить ядерное оружие при нападении Ирана

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израиль может нанести ядерный удар при неконтролируемом развитии ситуации вокруг Палестины, заявил политолог Руслан Сафаров в беседе с «Царьградом». По его словам, такое развитие событий нельзя исключать в случае вступления в конфликт Ирана, и в этом случае весь Ближний Восток рискует погрузиться в «тотальный хаос». Эксперт смоделировал негативный сценарий развития событий. Так, в случае начала Израилем полномасштабной наземной военной операции в секторе Газа там развернутся ожесточенные бои, и тогда с севера из Ливана в страну войдут отряды «Хезболлы».

Тогда большая война охватит и всю зону на границе Ливана и Израиля, Иран начнет отправлять подмогу в виде частей Корпуса стражей Исламской революции, их будут перебрасывать из Сирии. В такой ситуации действительно возможен ядерный удар со стороны Тель-Авива. Но это приведет регион к тотальному хаосу, — спрогнозировал политолог.

Он напомнил о предупреждениях «Хезболлы» открыть второй фронт в случае израильской интервенции в секторе Газа. И, судя по тому, что Тель-Авив уже мобилизовал свыше 300 тысяч солдат, подготовка к этой операции действительно идет. При этом, по мнению эксперта, Израиль осознает, что полноценная кампания обернется огромными людскими потерями и непоправимой гуманитарной катастрофой, из-за чего далеко не все страны продолжат поддерживать Тель-Авив.

Второй вариант — кампания, которая будет носить чисто имитационный характер. Дескать, вот мы зашли, какие-то точки зачистили и сразу вышли. Израиль пока осторожничает, поскольку понимает, что в первом случае он может быть стерт с лица земли, — высказал мнение Сафаров.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун предупредил Иран о невмешательстве в палестино-израильский конфликт и заявил, что Вашингтон не хочет распространения боевых действий.