NYT: разведка Израиля в течение года не прослушивала рации бойцов ХАМАС

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники израильского агентства радиотехнической разведки год назад перестали прослушивать рации бойцов палестинского движения ХАМАС, поскольку сочли это бесполезным, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Представители разведки убедили себя в том, что ХАМАС не заинтересовано в войне. 7 октября власти Израиля приняли атаку палестинцев за военные учения в секторе Газа, отмечает издание.

Сотрудники израильских спецслужб придерживались теории, что ХАМАС, возможно, попытается совершить небольшую атаку на Израиль. По этой причине глава службы общей безопасности Израиля Ронен Бар приказал разместить на южной границе контртеррористическое подразделение. По словам трех представителей Минбороны страны, почти до самого начала атаки бойцов ХАМАС никто не верил, что ситуация настолько серьезна, пишет издание.

По информации The New York Times, члены палестинского движения прошли тщательную подготовку для нападения и практически оставались незамеченными в течение как минимум года. Бойцы ХАМАС, входившие в состав различных подразделений с конкретными целями, располагали подробной информацией о военных базах Израиля.

Ранее сообщалось, что в наземной операции Армии обороны Израиля против палестинцев в секторе Газа принимают участие порядка пяти тысяч американских военных. Были сформированы три дивизии и несколько бригад, в состав которых входят солдаты армии США.