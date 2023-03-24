The Hill: американская база в Сирии подверглась ракетной атаке

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Американская база в Сирии подверглась ракетной атаке после ударов США по связанным с Ираном группировкам, сообщает The Hill. По словам пресс-секретаря Центрального командования США майора Джона Мура, при обстреле военной базы Green Village, находящейся в районе газового месторождения Аль-Омар на северо-востоке Сирии, никто не пострадал.

По информации издания, группировки, поддерживаемые Ираном, начиная с 2021 года, 78 раз атаковали позиции американской армии.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что ВВС США 23 марта нанесли серию авиационных ударов по объектам Сирии, предположительно связанным с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Там пояснили, что это были «удары возмездия» после гибели американского военнослужащего — контрактника.

По информации военного ведомства США, высокоточные удары наносились с целью защиты американских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что Штаты предприняли «соразмерные и продуманные действия», направленные на ограничение эскалации и минимизацию потерь.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде сообщило, что в Иране разработали крылатую ракету с дальностью полета более 1650 километров. По его словам, Иран поставил цель убить бывшего президента США Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео, а также тех военачальников, которые отдали приказ ликвидировать командующего КСИР Касема Сулеймани.