ЦАХАЛ: еще одна проверка доказала вину «Исламского джихада» в ударе по Газе

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля перепроверила данные об атаке на больницу в Газе, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. В сообщении утверждается, что результаты подтвердили версию о вине группировки «Исламский джихад», передает ТАСС.

После дополнительной проверки и перекрестного изучения оперативных и разведывательных систем очевидно, что Армия обороны Израиля не наносила удар по больнице в Газе. Больница была поражена в результате неудавшегося запуска ракеты со стороны террористической организации «Исламский джихад», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ракетного удара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа увеличилось до 800. Представитель министерства здравоохранения палестинского анклава отметил, что все погибшие были гражданскими лицами, и подчеркнул, что теперь ведомство опасается за сохранность других медицинских учреждений в секторе. По словам сотрудника минздрава, «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».

Ранее сообщалось, что большая часть жертв — женщины и дети. Авиаудар по медицинскому учреждению в Газе засняли палестинцы — взрыв превратил здание госпиталя в руины. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.