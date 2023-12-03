Армия Израиля использовала «Евангелие» для ударов по ХАМАС The Guardian: Израиль использовал ИИ «Евангелие» для ударов по ХАМАС

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует искусственный интеллект «Евангелие» при выборе целей для ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, пишет The Guardian. С помощью этой разработки израильским военным удается проводить более тщательную разведку на местности и вычислять объекты, связанные с бойцами движения.

Источники издания в ЦАХАЛ отмечают, что благодаря «Евангелию» данные собираются оперативно и автоматически. В то же время опрошенные The Guardian эксперты скептически отнеслись к использованию ИИ для ударов по объектам ХАМАС.

Ранее стало известно, что по окончании конфликта в секторе Газа Израиль планирует создать на границе с анклавом буферную зону. Армия обороны страны не намерена размещать там свои подразделения. В Тель-Авиве считают, что это позволит предотвратить возрождение палестинского движения ХАМАС.

Шеф Пентагона Ллойд Остин тем временем предупредил Израиль, что ХАМАС является очень серьезным противником. Группировке удалось удержать оборону в густонаселенном городе, отметил он. По словам министра обороны США, израильские военные могут потерпеть там стратегическое поражение.