«Терроризм нельзя терпеть»: власти Израиля осудили теракты в Дагестане МИД Израиля осудил теракты в Дагестане и выразил соболезнования народу РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Израиль осуждает произошедшие накануне террористические акты в Дагестане, написал на своей странице в соцсети Х представитель МИД еврейского государства Орен Марморштейн. От имени страны он также выразил соболезнования родным и близким погибших и всему российскому народу.

[Наши] пожелания скорейшего выздоровления раненым. Терроризм нужно осудить и бороться с ним во всем мире. Терроризм нельзя терпеть! — написал Марморштейн.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Глава армянского правительства решительно осудил действия террористов, которые повлекли за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что следственные органы СУ СК РФ по Дагестану продолжают расследование уголовного дела по фактам нападения в Махачкале и Дербенте. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям — теракт, незаконное хранение оружия и его хищение. По версии следствия, вооруженные группы напали на религиозные здания. Кроме того, они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате происшествия погибли 15 полицейских и четверо гражданских.