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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наёмников в Ливию. Он подчеркнул, что «этому нужно положить конец».

Должен заявить о серьёзной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наёмников, — приводит слова политика «Интерфакс». Турция в Ливии поддерживает признанное ООН правительство. Ему противостоят силы маршала...