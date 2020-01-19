https://static.news.ru/photo/60655cba-3ade-11ea-9921-fa163e074e61_660.jpgФото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
Около ста военных и мирных жителей погибли в Сирии в результате атак и обстрелов боевиков с 16 января.
С 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской Арабской Армии. Убит 51 и ранены 116 мирных жителей, — цитирует ТАСС руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.
Ранее он сообщил, что террористические группировки в сирийской провинции Идлиб хотят добиться эскалации военного конфликта, чтобы получить поддержку Запада и мобилизовать сторонников. По данным Боренкова, по состоянию на 18 января продолжаются бои в районе населённого пункта Абу-Джреф в Идлибе. Группа из почти 50 боевиков при поддержке БМП и танков атаковала позиции Сирийской арабской армии, писал NEWS.ru.