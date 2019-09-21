https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Террористическая группировка «ИГ» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за подрыв автобуса в иракском городе Кербела.

Инцидент произошёл в пятницу, 20 сентября. В результате теракта погибли 12 человек, ещё несколько пострадали, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

Как ранее писал News.ru, коалиция под предводительством Соединённых Штатов совместно с иракским спецназом провела две успешных операции, в результате которых были ликвидированы более 50 членов террористической организации «ИГ» в Ираке. В частности, были убиты пятеро главарей боевиков.