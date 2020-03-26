https://static.news.ru/photo/14eb8388-6ec1-11ea-858c-fa163e074e61_660.jpg Фото: TalaWithLove/twitter.com

Боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ) взорвали мост в окрестностях горного перевала Джиср-эш-Шугур в Сирии. Взорванное сооружение является частью шоссе Алеппо — Латакия, стратегически важного для контроля над северной частью страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Сирии. В результате диверсии заблокирован проезд к населённому пункту Эль-Кфейр. Ранее террористы повредили дорожную эстакаду к западу от города Эриха. Обе атаки направлены на срыв совместного российско-турецкого патрулирования в провинции Идлиб.

Как ранее передавал NEWS.ru, сирийские курды поддержали предложение ООН прекратить боевые действия ради борьбы с коронавирусом. Командование курдской военизированной группировки «Силы демократической Сирии» объявило о прекращении огня.