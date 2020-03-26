Боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ) взорвали мост в окрестностях горного перевала Джиср-эш-Шугур в Сирии. Взорванное сооружение является частью шоссе Алеппо — Латакия, стратегически важного для контроля над северной частью страны.
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Как ранее передавал NEWS.ru, сирийские курды поддержали предложение ООН прекратить боевые действия ради борьбы с коронавирусом. Командование курдской военизированной группировки «Силы демократической Сирии» объявило о прекращении огня.
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