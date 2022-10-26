Террористы убили 15 человек в месте паломничества в Иране

В месте паломничества на территории Шираза (Иран) три вооруженных человека открыли огонь по верующим, передает телеканал Press-TV. Журналисты сообщают, что погибли по меньшей мере 15 человек, еще десятки оказались ранены. Произошедшее местные СМИ назвали «террористической атакой».

Трое нападавших, вооруженных автоматами Калашникова, открыли огонь по паломникам у храма Шах Чераг в столице провинции Шираз в среду вечером, — говорится в сообщении.

Двое нападавших к настоящему моменту арестованы. Местные силовики сейчас прилагают усилия, чтобы задержать третьего участника «террористического удара».

Ранее стало известно, что трое сотрудников Корпуса стражей Исламской революции (элитное иранское подразделение спецслужб) были убиты в результате обстрела неизвестными лицами на юго-востоке и западе страны.

Двоих служащих подразделения КСИР «Салман» расстреляли в городе Захедан на площади Парастар, третий скончался в результате перестрелки с неизвестными на погранпункте с Ираком на западе Ирана.