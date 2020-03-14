https://static.news.ru/photo/fd19714c-66e2-11ea-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Поддубный Фото: Евгений Поддубный/youtube.com

Пропагандист запрещённой в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш Шам» объявил награду за убийство российских журналистов Евгения Поддубного и Олега Блохина. Головы сотрудников ВГТРК и News-Front оценили в $25 тысяч.

Угроза появилась во время первого российско-турецкого патрулирования трассы Латакия — Серакиб, которое освещали журналисты. Автоколонна прошла маршрут без происшествий, сообщил телеканал «Россия 24».

Месяц назад призывали турецких военных арестовать нас за шпионаж. Теперь вот объявили награду за головы. Последовательно, — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Пропагандистские медиа боевиков в ответ оценили убийство Поддубного в $50 тысяч. Российские журналисты усомнились в способности боевиков выплатить такую награду.

Как писал NEWS.ru, российско-турецкий координационный центр заработал 14 марта, возобновились совместные патрули.

Режим прекращения огня действует на севере Сирии с 6 марта. Ему предшествовала серия взаимных атак сирийской армии и турецких военных, которые поддерживают оппозиционные войска. Россия и Иран — союзники правительственных сил Сирии.