Террористы обстреляли пропускной пункт для беженцев в Сирии

https://static.news.ru/photo/13f082dc-76d9-11eb-bdb9-96000091f725_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевики «Джебхат ан-Нусра» (признанная террористической и запрещённая на территории РФ группировка) нанесли удар по пункту пропуска Серакаб в сирийском регионе Идлиб.

Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, передаёт РИА Новости. По его словам, террористы использовали самодельный дрон и миномет для атаки на Серакаб. Российские военные приняли решение эвакуировать работающих на пропускном пункте людей.

ЦПВС обратился к турецким военным, контролирующим северо-западную часть САР, с призывом обеспечить безопасность мирных жителей, желающих пройти через КПП.

Пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу Азейдин начали работу 22 февраля. Предполагается, что через них гражданские лица смогут перебраться из зоны деэскалации в Идлибе в районы, находящиеся под контролем официальных властей Сирии.

23 февраля заместитель руководителя ЦПВС заявил, что боевики блокируют работу пропускных пунктов, мешая беженцам покидать опасные районы.

Ранее Сытник предупредил, что террористы готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, писал NEWS.ru. Контр-адмирал заметил, что боевики попытаются возложить вину за химическую атаку на официальные власти САР.