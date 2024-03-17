«Тема закрыта»: в Турции призвали Украину забыть о Крыме Турецкий политик Сель: Украина должна навсегда забыть о Крыме

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Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и оставить свои ожидания о его возможном возвращении, заявил РИА Новости председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей полуостровв, турецкий политик Унвер Сель. По его словам, жители полуострова сделали свой выбор, и его надо уважать.

Рекомендую им (украинским властям — NEWS.ru) полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий. Решения крымчан надо уважать. Жители полуострова уже давно сделали свой выбор, законно реализовав свое право на самоопределение, — подчеркнул собеседник агентства.

Сель уточнил, что западные государства и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть, вместо того, чтобы пытаться вернуть упущенное. Кроме того, Россия за последние десять лет дала полуострову такую заботу, о чем крымчане могли только мечтать в украинский период, резюмировал политик.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предположил, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы. Он добавил, что полуостров повторил бы судьбу Донбасса, если бы остался в прежнем составе Украины. Война со стороны Киева против крымчан была бы еще более ожесточенной, пояснил он.