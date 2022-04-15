Телохранительница Каддафи: не секс, а построение нового общества

Сальма Абдулла Каддафи, первая телохранительница ныне покойного лидера Ливии Муаммара аль-Каддафи, рассказала в интервью новые подробности о «монахинях революции» — знаменитом отряде личной охраны полковника, который состоял сплошь из девственниц, прошедших серьезную военную подготовку.

По словам Сальмы, создание отряда телохранительниц не было инициативой ливийского вождя, как принято считать. После прихода Каддафи к власти в 1969 году она самолично организовала «Женскую революционную гвардию», поскольку опасалась, что полковнику будет угрожать опасность, в частности от террористов, а женщины лучше способны их обнаруживать в силу схожести мышления. (Как считают в спецслужбах, лучшие в мире террористы получаются из женщин.) В СМИ тогда сообщали об открытии специального колледжа, куда могли поступить только девушки. Так у них появлялся шанс оказаться рядом с «королем королей Африки».

В колледже ливийки проходили военную подготовку, изучали единоборства, получали навыки владения холодным и легким стрелковым оружием (основным оружием «монахинь революции» был автомат Калашникова). Вскоре со всей Ливии в колледж стали съезжаться ливийки, которые хотели посвятить свою жизнь охране красивого и амбициозного полковника, а заодно и сделать карьеру.

В действительности, конечно, вряд ли им удалось посвятить всю жизнь этому делу: по некоторым данным , лидер революции предпочитал видеть вокруг себя девушек помоложе, с хорошим маникюром и на каблуках. По словам Сальмы, большая часть личного состава «Революционной гвардии» была из старшеклассниц и студенток. Тем не менее, говорит Сальма в интервью, цель создания гвардии была отнюдь не в эротических фантазиях верховного главнокомандующего, а в желании Каддафи предоставить женщинам возможность сыграть свою роль в обществе и поучаствовать в строительстве новой страны наряду с мужчинами. Он также хотел, чтобы у ливиек появилась мотивация получать образование. Именно поэтому ливийский вождь выдвинул условием вступления девушек в ряды гвардии обязательную учебу в колледже.

Вопреки расхожему мнению, что братский вождь занимался подборкой каждой девушки лично, Сальма уверяет: к выбору кандидаток полковник никакого отношения не имел. Развенчивая еще один миф, она рассказала, что Каддафи не склонял своих охранниц к половым отношениям. К примеру, сама Сальма во время службы в рядах ливийских амазонок была также любящей матерью детей и верной женой своему мужу-дипломату.

Впрочем, вопрос о скромности ливийского вождя остается открытым. Так, Фейсал, один из шеф-поваров Каддафи, в интервью The Sunday Times утверждал, что Каддафи ежедневно спал минимум с пятью разными женщинами и среди них зачастую были его телохранительницы. Хотя насколько можно этому верить — не очень понятно. В некоторых школах боевых искусств считается, что девственность помогает бойцу сохранять душу в чистоте и сосредоточиться на своей работе. Считается, что именно поэтому отряд телохранительниц состоял из девушек.

Муаммар аль-Каддафи U. Grabowsky/photothek.net/Global Look Press

Есть и другие сведения, противоречащие рассказам об избыточной сексуальной распущенности полковника. Каддафи не всегда видел в женщинах лишь объект желания. Однажды во время визита полковника в Рим в местное модельное хостес-агентство поступил запрос на предоставление 500 итальянок. Среди условий значилось, чтобы все девушки были младше 35 лет и выше 170 см. При этом отобранные красавицы должны были не надевать коротких юбок и кофточек с глубоким декольте. Все эти пункты были для лидера революции крайне важны. Некоторых кандидаток развернули прямо на входе в резиденцию ливийского посла из-за слишком маленького роста или неподобающей длины юбок.

Участницы мероприятия считали, что они должны стать приятным украшением какого-нибудь ливийского гала-вечера, однако в действительности все оказалось гораздо интереснее. Девушек усадили на стулья и заставили ждать. Через час явился Каддафи собственной персоной в представительной черной рясе. Не успев дойти до своего места, братский вождь поспешил объяснить, зачем он всех собрал, и объявил тему вечера: ислам.

В ходе последующих двух часов Каддафи проповедовал свою религию юным итальянкам, а также утверждал, что у него имеются неопровержимые доказательства того, что Иисус «не был распят». Правда, немного позже ливийский лидер все же не удержался и переключился на свою любимую тему — обоснование разработанной им политической модели — Джамахирии.