Телохранительница Каддафи: не секс, а построение нового общества

Сальма Абдулла Каддафи, первая телохранительница ныне покойного лидера Ливии Муаммара аль-Каддафи, рассказала в
По словам Сальмы, создание отряда телохранительниц не было инициативой ливийского вождя, как принято считать. После прихода Каддафи к власти в 1969 году она самолично организовала «Женскую революционную гвардию», поскольку опасалась, что полковнику будет угрожать опасность, в частности от террористов, а женщины лучше способны их обнаруживать в силу схожести мышления. (Как считают в спецслужбах, лучшие в мире террористы получаются из женщин.) В СМИ тогда сообщали об открытии специального колледжа, куда могли поступить только девушки. Так у них появлялся шанс оказаться рядом с «королем королей Африки».
В колледже ливийки проходили военную подготовку, изучали единоборства, получали навыки владения холодным и легким стрелковым оружием (основным оружием «монахинь революции» был автомат Калашникова). Вскоре со всей Ливии в колледж стали съезжаться ливийки, которые хотели посвятить свою жизнь охране красивого и амбициозного полковника, а заодно и сделать карьеру.
В действительности, конечно, вряд ли им удалось посвятить всю жизнь этому делу: по некоторым
Вопреки расхожему мнению, что братский вождь занимался подборкой каждой девушки лично, Сальма уверяет: к выбору кандидаток полковник никакого отношения не имел. Развенчивая еще один миф, она рассказала, что Каддафи не склонял своих охранниц к половым отношениям. К примеру, сама Сальма во время службы в рядах ливийских амазонок была также любящей матерью детей и верной женой своему мужу-дипломату.
Впрочем, вопрос о скромности ливийского вождя остается открытым. Так, Фейсал, один из шеф-поваров Каддафи, в
Есть и другие сведения, противоречащие рассказам об избыточной сексуальной распущенности полковника. Каддафи не всегда видел в женщинах лишь объект желания. Однажды во время визита полковника в Рим в местное модельное хостес-агентство
Участницы мероприятия считали, что они должны стать приятным украшением какого-нибудь ливийского гала-вечера, однако в действительности все оказалось гораздо интереснее. Девушек усадили на стулья и заставили ждать. Через час явился Каддафи собственной персоной в представительной черной рясе. Не успев дойти до своего места, братский вождь поспешил объяснить, зачем он всех собрал, и объявил тему вечера: ислам.
В ходе последующих двух часов Каддафи проповедовал свою религию юным итальянкам, а также утверждал, что у него имеются неопровержимые доказательства того, что Иисус «не был распят». Правда, немного позже ливийский лидер все же не удержался и переключился на свою любимую тему — обоснование разработанной им политической модели — Джамахирии.
Всем присутствующим раздали экземпляры «Зеленой книги», в которой на 110 страницах Каддафи сумел в пух и прах разнести и коммунизм, и демократию, а также подробно разобрать темы положения женщин в обществе, особенности разных систем образования, слияния языков, вопросы религии и даже спорта. Впечатления у девушек после вечера сильно разнились. Одни