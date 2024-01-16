Тело вернут родным: как погибла россиянка в Турции, зачем новое вскрытие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турецкие власти отправили самолетом в Россию тело российской туристки Надежды Ярыгиной, которая погибла в горах Кемера. Что с ней случилось, как расследовали ее смерть, почему под подозрение подпал местный гид и зачем потребуется второе вскрытие?

Что случилось с Надеждой Ярыгиной

Российская туристка из Кирова ушла из пятизвездочного отеля AKKA Alinda 4 января. Она собиралась пойти в горный поход в одиночку. Как сообщили турецкие СМИ, об исчезновении россиянки стало известно только 8 января — она не явилась на обратный рейс в Москву. Все ее вещи и документы остались в номере, кроме походного набора.

Родители Надежды Ярыгиной заявили об исчезновении дочери в полицию Кирова 9 января. Вскоре полиция Турции развернула поиски. Тело удалось найти только через несколько дней, 12 января. Как оказалось, телефон туристки был выключен с 4 января.

Как расследовали смерть россиянки в Турции

Тело погибшей было обнаружено на горе Чалыш, в лесу. Причину смерти туристки не удалось определить сходу, выдвигались различные версии: от нападения и похищения до самоубийства и нападения диких зверей. При этом очевидных следов насилия на теле обнаружено не было.

Родственники сообщили «КП-Пермь», что Надежда не сообщала им ни о каких угрозах или приставаниях со стороны местных. Кроме того, они не верят в самоубийство: Ярыгина летела в Турцию на новогодние праздники, подбирая даты, чтобы вовремя вернуться на работу. В то же время подруги женщины говорят, что она могла быть в подавленном состоянии.

«Она всю жизнь была одна. Личных отношений с мужчинами ни в России, ни в Турции у нее не было, детей иметь она не планировала, а ей было уже 40 лет. Последнее время она была в подавленном состоянии, но не настолько», — говорят они.

Турецкие СМИ заявили, что полиция рассматривает версию падения со скалы. Однако источник KP.RU заявил, что это невозможно: на простом лесном маршруте просто неоткуда сорваться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему обвинили гида

Как пишет «КП-Пермь», в ходе расследования подозрение в убийстве пало на турецкого гида. Его дом находится неподалеку от места обнаружения тела Ярыгиной, также он один из немногих, кто живет там постоянно, поэтому он прекрасно знает район горы Чалыш. Как рассказала волонтер Анастасия, турецкий гид по имени Николос оказал большую помощь в поисках, однако из-за неправильно понятых сообщений СМИ заподозрили его.

«Из-за этой истории моя жизнь превратилась в настоящий кошмар! От меня отвернулись друзья, начались проблемы с бизнесом. Я буду судиться со всеми, кто опубликовал недостоверную информацию!» — объявил мужчина, с которым смогли связаться журналисты «КП-Пермь».

Полиция Турции претензий Николосу не предъявляла.

Зачем потребовалось новое вскрытие

Полиция Турции сообщила, что рядом с телом Надежды Ярыгиной были обнаружены таблетки снотворного, сигаретные окурки и пустые бутылки от алкоголя. Ее родные уверяют, что женщина не курила, не пила и тем более не злоупотребляла таблетками.

Турецкое издание Sabah сообщило, что местная судмедэкспертиза провела вскрытие, но не сообщает о его результатах. Полиция Антальи заявила 13 января о начале расследования, однако пока не смогла обнаружить подозрительных обстоятельств.

По данным aif.ru, в России будет проведено повторное вскрытие, которое может пролить свет на причины трагедии.

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