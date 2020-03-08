https://static.news.ru/photo/ae851060-620d-11ea-aae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baghdad Lt. Col. Adrian Weale/Planetpix/Global Look Press

Вооружённые силы США потеряли двоих бойцов во время операции на территории Ирака, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на сотрудника Центрального командования ВС США. В результате инцидента погибли и несколько военнослужащих республики.

Американские военные сопровождали иракских солдат при совместной операции по уничтожению боевика, принадлежавшего к террористической группировке, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ликвидированный преступник входил в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Подробности перестрелки в центральной части Ирака телеканал не привёл.

Накануне по «зелёной зоне» Багдада выпустили как минимум три ракеты. В полиции рассказали, что один снаряд упал возле входа в «зелёную зону», вторая — неподалёку от посольства Турции, третья не достигла района.

Стреляли, предположительно, из установки залпового огня. О пострадавших и разрушениях информация пока не приводится. В «зелёной зоне» находятся дипмиссия и база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами.

Как писал NEWS.ru, 22 февраля 2020 года в столице Ирака произошла серия терактов. В результате происшествия пострадали 17 человек. С небольшой разницей во времени сработали взрывные устройства в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.