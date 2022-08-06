Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа

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Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа, передает The Time of Israel. В городском муниципалитете впервые с начала израильской военной операции «Рассвет» против террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ) звучит воздушная тревога.

Ракетные сирены звучат в южной части Тель-Авива и в центральных городах Ришон ле-Цион и Холон впервые после эскалации между Израилем и палестинской террористической группировкой «Исламский джихад», — сообщает интернет-ресурс.

Над городом заработала тактическая система ПВО «Железный купол».

Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» накануне. Есть сведения, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной группировки Тайсира Джабари.

Также министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.