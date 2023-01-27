Тегеранская трагедия: что стоит за нападением на посольство Азербайджана Иранский полицейский у дверей посольства даже не пытался воспрепятствовать человеку с автоматом в руке

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

Полиция у здания посольства Азербайджана в Тегеране после нападения

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран было совершено 27 января примерно в восемь утра по местному времени. Погиб глава службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров, два охранника получили ранения. Злоумышленник задержан. В МИД Азербайджана сообщили о начале расследования. Иранские правоохранительные органы допускают, что за нападением стоят личные мотивы, однако в Баку склонны считать, что террорист действовал по заданию спецслужб Ирана.

С открытым лицом и автоматом в руке

Через несколько часов после нападения в Сети появились кадры с внутренних камер наблюдения. На них хорошо видно, как в здание посольства ворвался человек с автоматом и открыл стрельбу по растерявшимся охранникам, но одному из них удалось задержать террориста. В противном случае, вероятно, жертв могло быть больше — нападавший явно хорошо подготовился, под его оттопыренной курткой просматривался бронежилет. Но почему-то он не стал скрывать своего лица, как это делают почти все террористы, кроме смертников. Как стало известно позже, злоумышленника зовут Ясин Гусейнзаде, он гражданин Ирана.

Загадок в этой трагедии много. Например, террорист подъехал на автомобиле Kia Pride с двумя несовершеннолетними детьми. Об агрессивных намерениях свидетельствовали его грубая езда и таран стоящего перед посольством автомобиля. При этом иранский полицейский в стеклянной будке у дверей посольства, как хорошо заметно на видео, даже не пытался воспрепятствовать человеку, держащему в руке автомат.

Фото: Социальные сети Видео нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан», задержанный сказал на допросе, что совершил нападение на дипмиссию Азербайджана «из-за личных и семейных проблем». Эту версию распространил глава тегеранской полиции Хусейн Рахими, по словам которого, нападавший пришел «высвободить жену», которая почему-то удерживалась на территории посольства.

Издание Caliber со ссылкой на свои источники утверждает, что на «семейно-личную» версию сразу же сделала ставку «иранская пропаганда», пытаясь перевести теракт в разряд преступления на бытовой почве.

Азербайджанские источники уже высказали подозрение, что Гусейнзаде связан со спецслужбами Ирана, прежде всего с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил телеканалу TRT Haber, что вся ответственность за нападение лежит на иранской стороне.

В последние месяцы в иранских СМИ ведется масштабная антиазербайджанская пропаганда, что послужило толчком к нападению. Азербайджан всегда был сторонником добрососедства с Ираном, но такие провокации оказывают негативное влияние, — отметил дипломат.

Гаджизаде тоже усомнился в версии нападения по личным мотивам. Он добавил, что азербайджанская дипмиссия будет эвакуирована из Ирана. Есть версия, что террорист готовил массовые убийства на территории посольства.

Фото: Vahid Salemi/AP/TASS Осмотр пулевого отверстия в двери посольства Азербайджана в Тегеране после нападения

Это уже пятое нападение на азербайджанские дипломатические миссии за рубежом, написал в соцсетях глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде и подчеркнул, что обязательства по обеспечению безопасности диппредставительств в рамках Венской конвенции от 1961 года необходимо выполнять всем странам.

До этого нападение на посольство Азербайджана произошло в середине октября прошлого года в Вашингтоне, в сентябре — в Великобритании, ранее — во Франции. К счастью, во время тех инцидентов никто не пострадал.

По горячим следам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём заявлении осудил террористический акт в отношении посольства и выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы, — подчеркнул президент Алиев.

В МИД РФ шокированы очередным нападением на азербайджанское посольство, выражают соболезнование всем его сотрудникам, сообщила в Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

МИД Турции в своём пресс-релизе осудил вооруженное нападение:

Турция, подвергавшаяся подобным нападениям в прошлом, глубоко разделяет горе азербайджанского народа. Нахождение и привлечение к ответственности лиц, совершивших это подлое нападение, а также принятие всех необходимых мер для предотвращения его повторения, является критически важным моментом. Мы никогда не оставим братский Азербайджан в одиночестве. Наша поддержка Азербайджану будет продолжаться непрерывно, как это было всегда.

Возмущение нападением в Тегеране и соболезнование близким погибшего выразили дипмиссии США и Евросоюза, Франции в Азербайджане и другие международные организации.

Фото: Vahid Salemi/AP/TASS Посольство Азербайджана в Тегеране подверглось вооруженному нападению, один человек погиб

Среди версий нападения на азербайджанское посольство высказывают и «карабахскую». Тегеран в армяно-азербайджанском противостоянии поддерживает Ереван, отметил в беседе с NEWS.ru дипломат в отставке, чрезвычайный и полномочный посланник Василий Корчмарь.

Я работал генеральным консулом России в Гюмри. О связях Армении и Ирана знаю не понаслышке. Помню, как иранцы любили отдыхать в Армении, было много туристов, девушкам не надо было носить хиджаб, можно надевать джинсы. Если говорить о политике, то есть силы здесь, которые против Азербайджана в споре с Армений. Нынешний теракт — это, возможно, попытка напомнить об этой большой проблеме, — рассказал собеседник интернет-издания.

Впрочем, по мнению дипломата, Азербайджан не станет разрывать дипломатические отношения с Ираном. Баку, скорее всего, представит ноту протеста иранскому послу в МИД Азербайджана, в которой может быть отмечено, что в случае новых эксцессов меры окажутся более решительные. Всё-таки Иран — это очень значимый сосед Азербайджана. Допускать резких шагов в его адрес Баку не будет. В Иране живут около 87 млн человек, а в Азербайджане — чуть более 10 млн, заключил Василий Корчмарь.

Во время подготовки материала стало известно, что посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави днём 27 января был вызван в МИД Азербайджана. Ему было передано требование в кратчайшие сроки провести расследование, привлечь к ответственности лицо, совершившее теракт, выявить и наказать других участников, причастных к организации преступления. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана, посол Мусави тоже жёстко осудил вооружённый инцидент, пообещав, что подробная информация о расследовании будет обнародована после его завершения.

Фото: Zuma\TASS Посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави

Дипломаты рискуют

Нападения на дипломатические миссии, как это ни прискорбно, происходят нередко, отметил в беседе с NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Даже нападали на наше, советское, представительство при ООН в Нью-Йорке, когда я там работал. Стрельбу открыли из боевого оружия, только чудом никого не убили и не ранили. Стреляли в меня и в Женеве в начале 2000-х годов. В Женеве находится отделение ООН. Покушались, как потом выяснилось, последователи Ичкерии, которых в Швейцарии тогда было очень много. Напротив моей резиденции при ООН они вывесили плакат «Россияне, убирайтесь, мы вас всё равно убьём». Как они подобрались к нашей резиденции, находящейся на территории ООН, так мы не узнали — охрана, видимо, прошляпила. После этого дали мне круглосуточную охрану.

По словам Орджоникидзе, «самое страшное нападение» в наше время случилось тоже в Тегеране в ноябре 1979 года, на посольство США. Тогда в заложниках оказались 66 работающих там дипломатов, 52 их них были освобождены только спустя 444 дня, в январе 1981 года. Вспомнил дипломат и про убийство в Тегеране российского посла Александра Грибоедова в феврале 1829 года. Тогда Российская империя не разорвала дипломатические отношения с Персией, но для шаха тогдашнее нападение обернулось большими потерями.