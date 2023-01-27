Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран было совершено 27 января примерно в восемь утра по местному времени. Погиб глава службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров, два охранника получили ранения. Злоумышленник задержан. В МИД Азербайджана сообщили о начале расследования. Иранские правоохранительные органы допускают, что за нападением стоят личные мотивы, однако в Баку склонны считать, что террорист действовал по заданию спецслужб Ирана.
С открытым лицом и автоматом в руке
Через несколько часов после нападения в Сети появились кадры с внутренних камер наблюдения. На них хорошо видно, как в здание посольства ворвался человек с автоматом и открыл стрельбу по растерявшимся охранникам, но одному из них удалось задержать террориста. В противном случае, вероятно, жертв могло быть больше — нападавший явно хорошо подготовился, под его оттопыренной курткой просматривался бронежилет. Но почему-то он не стал скрывать своего лица, как это делают почти все террористы, кроме смертников. Как стало известно позже, злоумышленника зовут Ясин Гусейнзаде, он гражданин Ирана.
Загадок в этой трагедии много. Например, террорист подъехал на автомобиле Kia Pride с двумя несовершеннолетними детьми. Об агрессивных намерениях свидетельствовали его грубая езда и таран стоящего перед посольством автомобиля. При этом иранский полицейский в стеклянной будке у дверей посольства, как хорошо заметно на видео, даже не пытался воспрепятствовать человеку, держащему в руке автомат.
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан», задержанный сказал на допросе, что совершил нападение на дипмиссию Азербайджана «из-за личных и семейных проблем». Эту версию распространил глава тегеранской полиции Хусейн Рахими, по словам которого, нападавший пришел «высвободить жену», которая почему-то удерживалась на территории посольства.
Издание Caliber со ссылкой на свои источники утверждает, что на «семейно-личную» версию сразу же сделала ставку «иранская пропаганда», пытаясь перевести теракт в разряд преступления на бытовой почве.
Азербайджанские источники уже высказали подозрение, что Гусейнзаде связан со спецслужбами Ирана, прежде всего с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил телеканалу TRT Haber, что вся ответственность за нападение лежит на иранской стороне.
В последние месяцы в иранских СМИ ведется масштабная антиазербайджанская пропаганда, что послужило толчком к нападению. Азербайджан всегда был сторонником добрососедства с Ираном, но такие провокации оказывают негативное влияние, — отметил дипломат.
Гаджизаде тоже усомнился в версии нападения по личным мотивам. Он добавил, что азербайджанская дипмиссия будет эвакуирована из Ирана. Есть версия, что террорист готовил массовые убийства на территории посольства.
Это уже пятое нападение на азербайджанские дипломатические миссии за рубежом, написал в соцсетях глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде и подчеркнул, что обязательства по обеспечению безопасности диппредставительств в рамках Венской конвенции от 1961 года необходимо выполнять всем странам.
До этого нападение на посольство Азербайджана произошло в середине октября прошлого года в Вашингтоне, в сентябре — в Великобритании, ранее — во Франции. К счастью, во время тех инцидентов никто не пострадал.
По горячим следам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём заявлении осудил террористический акт в отношении посольства и выразил соболезнования семье и близким погибшего.
Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы, — подчеркнул президент Алиев.
В МИД РФ шокированы очередным нападением на азербайджанское посольство, выражают соболезнование всем его сотрудникам, сообщила в Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
МИД Турции в своём пресс-релизе осудил вооруженное нападение:
Турция, подвергавшаяся подобным нападениям в прошлом, глубоко разделяет горе азербайджанского народа. Нахождение и привлечение к ответственности лиц, совершивших это подлое нападение, а также принятие всех необходимых мер для предотвращения его повторения, является критически важным моментом. Мы никогда не оставим братский Азербайджан в одиночестве. Наша поддержка Азербайджану будет продолжаться непрерывно, как это было всегда.
Возмущение нападением в Тегеране и соболезнование близким погибшего выразили дипмиссии США и Евросоюза, Франции в Азербайджане и другие международные организации.
Среди версий нападения на азербайджанское посольство высказывают и «карабахскую». Тегеран в армяно-азербайджанском противостоянии поддерживает Ереван, отметил в беседе с NEWS.ru дипломат в отставке, чрезвычайный и полномочный посланник Василий Корчмарь.
Я работал генеральным консулом России в Гюмри. О связях Армении и Ирана знаю не понаслышке. Помню, как иранцы любили отдыхать в Армении, было много туристов, девушкам не надо было носить хиджаб, можно надевать джинсы. Если говорить о политике, то есть силы здесь, которые против Азербайджана в споре с Армений. Нынешний теракт — это, возможно, попытка напомнить об этой большой проблеме, — рассказал собеседник интернет-издания.
Впрочем, по мнению дипломата, Азербайджан не станет разрывать дипломатические отношения с Ираном. Баку, скорее всего, представит ноту протеста иранскому послу в МИД Азербайджана, в которой может быть отмечено, что в случае новых эксцессов меры окажутся более решительные. Всё-таки Иран — это очень значимый сосед Азербайджана. Допускать резких шагов в его адрес Баку не будет. В Иране живут около 87 млн человек, а в Азербайджане — чуть более 10 млн, заключил Василий Корчмарь.
Во время подготовки материала стало известно, что посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави днём 27 января был вызван в МИД Азербайджана. Ему было передано требование в кратчайшие сроки провести расследование, привлечь к ответственности лицо, совершившее теракт, выявить и наказать других участников, причастных к организации преступления. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана, посол Мусави тоже жёстко осудил вооружённый инцидент, пообещав, что подробная информация о расследовании будет обнародована после его завершения.
Дипломаты рискуют
Нападения на дипломатические миссии, как это ни прискорбно, происходят нередко, отметил в беседе с NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Даже нападали на наше, советское, представительство при ООН в Нью-Йорке, когда я там работал. Стрельбу открыли из боевого оружия, только чудом никого не убили и не ранили. Стреляли в меня и в Женеве в начале 2000-х годов. В Женеве находится отделение ООН. Покушались, как потом выяснилось, последователи Ичкерии, которых в Швейцарии тогда было очень много. Напротив моей резиденции при ООН они вывесили плакат «Россияне, убирайтесь, мы вас всё равно убьём». Как они подобрались к нашей резиденции, находящейся на территории ООН, так мы не узнали — охрана, видимо, прошляпила. После этого дали мне круглосуточную охрану.
По словам Орджоникидзе, «самое страшное нападение» в наше время случилось тоже в Тегеране в ноябре 1979 года, на посольство США. Тогда в заложниках оказались 66 работающих там дипломатов, 52 их них были освобождены только спустя 444 дня, в январе 1981 года. Вспомнил дипломат и про убийство в Тегеране российского посла Александра Грибоедова в феврале 1829 года. Тогда Российская империя не разорвала дипломатические отношения с Персией, но для шаха тогдашнее нападение обернулось большими потерями.