Тегеран: страны Персидского залива предали Палестину

Государства Персидского залива совершили «самое большое предательство» по отношению к Палестине, считает верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Политик обрушился на партнёров с резкой критикой после первого прямого авиарейса между ОАЭ и Израилем.
Также представитель Тегерана обвинил в отсутствии «жёстких отношений» с Иерусалимом Саудовскую Аравию. Кроме того, Исламская Республика в очередной раз заявила о недоверии к Соединённым Штатам Америки из-за их поддержки «сионистского режима»,
Накануне президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.
Иерусалим собирается аннексировать территории Палестины на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.
Как писал NEWS.ru, ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».
Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен