Тегеран призвал США не совершать провокации в Персидском заливе

https://static.news.ru/photo/a153e1b4-823d-11ea-8ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли США от провокаций в Персидском заливе.

По словам представителей КСИР, любые незаконные действия Пентагона в регионе повлекут ответные действия со стороны Ирана.

Мы рекомендуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском заливе и Оманском проливе, а также воздерживаться от любых авантюрных действий, ложной и фальшивой информации, — говорится в сообщении.

Согласно его тексту, ВМС и войска Ирана будут рассматривать опасные действия со стороны иностранных лиц в Персидском заливе как угрозу, что повлечёт «решительный ответ», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил о необходимости продлить эмбарго на поставки вооружений в Иран.