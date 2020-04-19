Тегеран призвал США не совершать провокации в Персидском заливе

В ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли США от провокаций в Персидском заливе.
По словам представителей КСИР, любые незаконные действия Пентагона в регионе повлекут ответные действия со стороны Ирана.
Мы рекомендуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском заливе и Оманском проливе, а также воздерживаться от любых авантюрных действий, ложной и фальшивой информации, — говорится в сообщении.
Согласно его тексту, ВМС и войска Ирана будут рассматривать опасные действия со стороны иностранных лиц в Персидском заливе как угрозу, что повлечёт «решительный ответ»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил о необходимости продлить эмбарго на поставки вооружений в Иран.
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