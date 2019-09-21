Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами Фото: Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран «готов к любому сценарию», включая вторжение США.

Мы никогда не позволим войне вторгаться на территорию Ирана. Мы надеемся, что они не совершат стратегической ошибки, — сказал он.

Салами напомнил США о прошлых неудачных военных «приключениях» против Ирана, обещая устроит новое «поле битвы», передаёт AFP.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал мировое сообщество помочь положить конец дестабилизирующей политике Ирана.

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