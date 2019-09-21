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Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за подрыв автобуса в иракском городе Кербела.

Инцидент произошёл в пятницу, 20 сентября. В результате теракта погибли 12 человек, ещё несколько пострадали, передаёт Reuters со ссылкой на источники. Как ранее писал News.ru, коалиция под предводительством Соединённых Штатов...