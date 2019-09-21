Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран «готов к любому сценарию», включая вторжение США.
Мы никогда не позволим войне вторгаться на территорию Ирана. Мы надеемся, что они не совершат стратегической ошибки, — сказал он.
Салами напомнил США о прошлых неудачных военных «приключениях» против Ирана, обещая устроит новое «поле битвы», передаёт AFP.
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал мировое сообщество помочь положить конец дестабилизирующей политике Ирана.