Тегеран пригрозил Киеву за призывы уничтожать производство оружия Ирана МИД Ирана: призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь последствия для Киева

Фото: t.me/irna_1934

Иран не является участником конфликта на Украине и расценивает угрозы как безответственную риторику, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что иранская сторона возлагает ответственность на правительство Украины за юридические и политические последствия таких заявлений.

Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства. <...> Возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Иран планирует увеличить поставки беспилотников в Россию, поэтому местные заводы по производству дронов должны подлежать уничтожению, а поставщиков БПЛА из Ирана нужно арестовывать. Власти Киева убеждены, что Тегеран поставляет Москве беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231». Представитель России также исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.