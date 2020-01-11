https://static.news.ru/photo/e48579e2-349b-11ea-a840-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани провёл переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он официально пообещал привлечь к ответственности всех причастных к авиакатастрофе украинского Boeing 737.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате падения самолёта рейса PS752 МАУ, — цитирует пресс-службу президента Украины «Интерфакс».

Рухани также извинился от лица иранской стороны. Он полностью признал, что вина лежит на Тегеране. Причиной катастрофы стали ошибочные действия военных, подчеркнул иранский лидер.

Признание «ракетной версии» как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права, — ответил Зеленский.

Также Рухани пообещал сегодня ночью передать поручения на репатреацию тел погибших на Украину.

Как писал NEWS.ru ранее, Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Все они погибли.



