Хесамодин Ашна Хесамодин Ашна Фото: twitter.com/hesamodin1

Советник президента Ирана Хесамодин Ашна раскритиковал заявления представителей Саудовской Аравии, прозвучавшие на специально созванной для этого пресс-конференции, о причастности Тегерана к атаке на саудовские нефтяные объекты.

Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить, — написал Ашна в Twitter.

Как ранее передавал News.ru, официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что у королевства есть доказательства причастности Тегерана к нападению на НПЗ. Аль-Малики утверждал, что удар по нефтяным объектам был нанесён с севера с использованием сделанного в Иране высокоточного вооружения.

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