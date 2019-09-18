Советник президента Ирана Хесамодин Ашна раскритиковал заявления представителей Саудовской Аравии, прозвучавшие на специально созванной для этого пресс-конференции, о причастности Тегерана к атаке на саудовские нефтяные объекты.
Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить, — написал Ашна в Twitter.
نشست خبری سخنگوی دفاعی سعودی یک فاجعه رسانهای برای این کشور است. با قاطعیت ثابت کرد که نمی تواند ثابتکند یا نمیداند ۱. کروز و پهپادها دقیقا ساخت کجاست. ۲. از چه منطقه و نقطهای شلیک شدهاست. ۳. چرا پدافند هوایی نتوانسته حمله را خنثی کند.
Как ранее передавал News.ru, официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что у королевства есть доказательства причастности Тегерана к нападению на НПЗ. Аль-Малики утверждал, что удар по нефтяным объектам был нанесён с севера с использованием сделанного в Иране высокоточного вооружения.