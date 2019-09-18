https://static.news.ru/photo/8c3ff3a6-da3d-11e9-95b7-fa163e074e61_660.jpg Хесамодин Ашна Фото: twitter.com/hesamodin1

Советник президента Ирана Хесамодин Ашна раскритиковал заявления представителей Саудовской Аравии, прозвучавшие на специально созванной для этого пресс-конференции, о причастности Тегерана к атаке на саудовские нефтяные объекты.

Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить, — написал Ашна в Twitter.

نشست خبری سخنگوی دفاعی سعودی یک فاجعه رسانهای برای این کشور است.

با قاطعیت ثابت کرد که نمی تواند ثابتکند یا نمیداند

۱. کروز و پهپادها دقیقا ساخت کجاست.

۲. از چه منطقه و نقطهای شلیک شدهاست.

۳. چرا پدافند هوایی نتوانسته حمله را خنثی کند. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) 18 сентября 2019 г.

Как ранее передавал News.ru, официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что у королевства есть доказательства причастности Тегерана к нападению на НПЗ. Аль-Малики утверждал, что удар по нефтяным объектам был нанесён с севера с использованием сделанного в Иране высокоточного вооружения.