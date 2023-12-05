Тегеран отрицает свою причастность к ударам по ВС США на Ближнем Востоке

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Иран не участвовал в нападениях на подразделения Вооруженных сил США на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани в официальном письме в Совет Безопасности ООН. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, обвинения США по этому вопросу Тегеран расценивает как «попытку страны-оккупанта оправдать и декриминализировать собственную агрессию».

Иран не участвовал в каких-либо нападениях на подразделения ВС США. Исламская Республика считает обвинения со стороны США по этому вопросу необоснованными и полагает, что все эти заявления являются попыткой страны-оккупанта оправдать и декриминализировать собственную агрессию и серьезные нарушения международного права и Устава ООН, которые она совершает в Сирии и во всем ближневосточном регионе, — говорится в письме.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона сообщила, что американские базы на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись по меньшей мере 76 атакам. Произошли они на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Ракетные обстрелы и атаки беспилотников на базы в Ираке и Сирии совершаются почти каждый день, уточнили военные.

В октябре пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что силы США в Ираке и Сирии только за несколько дней были атакованы связанными с Ираном группировками 16 раз. По его словам, в ходе нападений использовались ракеты и беспилотники-камикадзе.

Накануне ВС США сообщили также, что Иран стоит за атаками на три коммерческих суда в Красном море. По данным американских военных, они были совершены йеменскими мятежниками — хуситами из движения «Ансар Аллах».