https://static.news.ru/photo/0d99f9e4-df8c-11e9-a719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Власти Ирана могут предложить ряд поправок к соглашению по ядерной сделке, касающихся её одобрения законодательными органами Исламской республики и США.

Речь идёт об утверждении парламентом Ирана дополнительного протокола к СВПД, а также голосовании Конгресса США по ядерной сделке, передаёт телеканал PressTV со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, Тегеран продолжит требовать отмены всех санкций, которые были введены Вашингтоном в отношении Ирана в связи с ядерной программой.

Ранее News.ru писал, что иранская сторона заявила о готовности к новым переговорам по сохранению ядерной сделки. При этом в Тегеране заявили, что ожидают от партнёров мер по установлению доверия.