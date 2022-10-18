Тегеран-2022: поставляет ли Иран ракеты и БПЛА в Россию? Иран далеко продвинулся в совершенствовании своего парка баллистических ракет, способных накрыть большую часть территории Украины

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

По сообщениям американского издания The Washington Post «очевидным признаком расширения роли Ирана в качестве военного поставщика» для Москвы стало то, что 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса «земля-земля».

WP ссылается на некие «данные разведки», которая предоставила информацию официальным лицам Украины и США по поводу того, что иранская военная промышленность готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar к поставке в Россию, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

В качестве доказательства правдоподобности подобных сведений издание утверждает, что эту информацию сообщили те же источники, которые ранее заявляли о поставках иранских беспилотников (БПЛА) для России и что эта информация якобы уже подтвердилась.

Иранский «Шахед» и российская «Герань»

Обсуждая вопросы закупки иранских баллистических ракет Россией и целесообразности такого шага, как следующего после приобретения иранских БПЛА, необходимо иметь ввиду, что Москва и Тегеран на официальном уровне отрицают подобное направление военно-технического сотрудничества.

В комментариях российского МИД уже утверждалось, что тема закупки Россией иранских беспилотников искусственно создана и раскручена американскими СМИ, в том числе и изданием The Washington Post, с чьей подачи теперь появилась и информация по поводу поставок баллистических ракет. В свою очередь иранский МИД давал понять в контексте украинский событий, что Иран считает, что следует избегать любых провокационных действий, которые могли бы нарушить «ход мира, стабильности и спокойствия».

Наконец у Евросоюза пока нет убедительных доказательств того, что на Украине используются иранские БПЛА. ЕС намерены провести соответствующее расследование и лишь в случае, если оно подтвердит факт поставок иранских дронов для РФ, Брюссель намерен ввести новый пакет санкций против Тегерана.

Фото: mfa.gov.ir БПЛА Shahed-136

Также существуют различные экспертные мнения по поводу того имеют ли российские БПЛА семейства «Герань» иранские корни. В частности, есть предположение, что данные БПЛА производятся в России по иранской лицензии или без таковой. Об этом сообщили источники ТГ-канал «Сигнал». По их данным, Иран не продавал России беспилотники, а лишь поделился с ней технологией производства «Герани-2». Как отмечалось в сообщении, в России есть уже три производства, которые производят указанные дроны.

Кроме того, следует учитывать, что йеменские хуситы давно уже выпускают целые «линейки» БПЛА, в которых специалисты узнают аналоги иранских дронов. Исходя из того, что технологические возможности Ирана заметно ниже чем у России, не говоря уже о полуподпольных производствах хуситов, то и российские производители без проблем должны были справиться с задачей налаживания производства дронов-камикадзе, которые являются достаточно простым и дешевым вооружением.

С другой стороны российский военный эксперт, специализирующийся на освещении иранской военной проблематики, Юрий Лямин указывает скорее на иранское происхождение российских БПЛА «Герань», но опять прямо это не утверждает.

Арабский аспект

Следует учитывать, что многие публикации западных СМИ по поводу поставок иранских вооружений в Россию и само раскручивание этой темы имеет целью вбить клин в отношения между Москвой и монархиями Персидского залива, которые с одной стороны отказываются присоединятся к антироссийским санкциям, а с другой считают действия Ирана на Ближнем Востоке угрозой собственной безопасности.

Достаточно упомянуть, что сообщения о поставках иранских БПЛА в Россию появились в преддверие визита американского президента Джо Байдена на Ближний Восток и были сделаны советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Таким образом, это «послание» Салливана представлялось скорее целенаправленным информационным вбросом, который должен был создать соответствующий фон поездке американского лидера на Ближней Восток, чтобы начать обсуждение «злонамеренных шагов» России и Ирана в одном «пакете» и подтолкнуть государства БВСА начать дистанцироваться от Москвы, отталкиваясь от темы тесной координации между РФ и ИРИ.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

У арабских государств могут вызывать опасения возможных ответные шаги России в рамках укрепления военно-технического сотрудничества с Ираном. Если до недавнего времени Москва дистанцировалась от поставок Тегерану наступательных вооружений, представляющих угрозу его арабским соседям, то после передачи БПЛА и баллистических ракет Иран может рассчитывать на получения от России необходимой ему номенклатуры вооружений и военной техники.

Так, в начале сентября уже появились сообщения о заинтересованности Ирана в приобретении российских истребителей Су-35. Об этом, например, заявил командующий ВВС иранской армии генерал Хамид Вахеди в интервью информагентству Borna.

Этот вопрос стоит на повестке дня, и мы надеемся, что в будущем сможем получить эти истребители поколения 4++, — сказал он.

Вахеди отметил, что окончательное решение о закупке будет приниматься командованием Армии и Генерального штаба ВС Ирана. Также генерал уточнил, что вопрос о покупке истребителей Су-30 не обсуждается.

Израильский фактор

Израиль тщательно отслеживает все сообщения, касающиеся возможного приобретения Россией иранских вооружений. Отношения Москвы и Тель-Авива заметно ухудшились после начала СВО, а израильские политики ищут возможности для увеличения военной помощи Киеву.

Согласно майским заявлениям израильских официальных лиц, «между шлемами для солдат и израильской противоракетной системой „Железный купол“ есть много нужных предметов» (которые можно отправить на Украину). Ранее Израиль ограничивался только гуманитарной помощью и поставкой шлемов и жилетов украинским спасательным службам.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Работа «Железного купола» в Израиле

Если пока речь и не идёт о летальных видах вооружений, угроза того, что Израиль начнёт их предоставлять Украине, есть. Это, прежде всего противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) «Спайк» и системах ПВО «Железный купол», которыми интересовался Киев. Надо отметить, что подобные прецеденты уже имеются и с другими странами. Достаточно вспомнить Германию, которая до поры до времени тоже уходила от поставок наступательных вооружений Киеву, но затем изменила свою позицию.

Поэтому нельзя исключать, что приобретение Россией иранских баллистических ракет станут триггером для начала поставок израильских вооружений на Украину.

В частности, как считает израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай, Израиль должен начать поставки вооружения Украине, если подтвердится факт поставок Ираном баллистических ракет России

Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО, — написал Шай у себя в Twitter.

Иранские баллистические ракеты

В то же время, следует учитывать, что Иран достаточно далеко продвинулся в совершенствовании своего парка баллистических ракет, которые не только обладают необходимой дальностью, чтобы накрыть всю или большую часть территории Украины, но и большой точностью поражения, особенно если речь идет о ракетах последнего поколения.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Иран достаточно далеко продвинулся в совершенствовании своего парка баллистических ракет

В частности, в 2008 году в ИРИ была создана новая версия ракеты Fateh-110 под маркой М-600, с дальностью действия до 300 км. Эта ракета хорошо себя зарекомендовала в ходе войны в Сирии, а также применялась для нанесения ударов по базам террористов ИГ в Ираке и курдских сепаратистских формирований в Иране. В случае масштабных поставок этих ракет, огневое давление на ВСУ и на военную и стратегическую инфраструктуру Украины может быть значительно усиленно.

Это же касается и ракеты Zolfaghar. Её последняя версия под названием Dezful обладает дальностью до 1000 км. Ракеты Zolfaghar использовались для ударов по базам ИГ в сирийской провинции Дейр аз-Зор с территории Ирана и показали высокую точность.

В то же время военная целесообразность приобретения вооружений у Ирана должна быть соотнесена с внешнеполитическими рисками, поэтому в принятии подобных решений должны участвовать не только военные но и дипломаты.