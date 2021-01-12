Талибы предупредили США об ответных мерах за авиаудары в Афганистане

Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, авиаудары США нарушают дохийское мирное соглашение и являются провокационным актом.

Мы дали им понять и продолжаем заявлять, что, если операция будет продолжена, это будет расценено как умышленное нарушение, и мы, конечно же, будем вынуждены отреагировать, — сказал Муджахид, добавив, что Вашингтон «серьёзно» об этом предупрежден.

Он также сообщил, что у движения есть канал для того, чтобы начать дискуссию с США по этому вопросу, пишет РИА Новости.

В 2020 году США и афганская радикальная группировка «Талибан» (запрещена в РФ) в Катаре подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, за 14 месяцев из Афганистана должны быть выведены иностранные войска и начат межафганский диалог после сделки по обмену пленными. С этого времени талибы неоднократно обвиняли США в нарушении соглашения. Так, по их данным, в декабре в результате авиаударов США в провинции Кандагар погибли 12 мирных жителей.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия готова к продолжению работы с США по афганскому урегулированию независимо от того, кто в новой американской администрации будет отвечать за этот вопрос. По словам главы второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, он не знает, останется ли спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад на своём посту, с которым у них сложился хороший диалог. Вместе с тем он отмечает: главное, чтобы представитель Вашингтона подходил к обсуждению ситуации с конструктивных позиций, писал NEWS.ru.