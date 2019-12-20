Представители запрещённого в России радикального движения «Талибан» опровергли получение денег от Соединённых Штатов. Они отметили, что Конгресс США не утверждал расходы на материально-техническое обеспечение движения.
Такого не случалось и ранее, сообщил пресс-секретарь политического управления организации в Катаре Сухайль Шахин.
Если США и утвердили бюджет для оплаты расходов своей команды, то это их работа, а не Исламского Эмирата (Талибан. — NEWS.ru), — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ порекомендовал ООН продлить срок приостановки санкций в отношении переговорщиков запрещённого в России движения «Талибан». В ведомстве пояснили, что в преддверии начала межафганских переговоров у представителей движения должна быть возможность ездить по миру и встречаться с афганскими партнёрами.