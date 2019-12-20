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В Сирии террористы напали на три объекта нефтегазового комплекса. По некоторым данным, атака была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщило официальное сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства нефти и минеральных ресурсов страны, атаки подверглись нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, газовая станция и станции эр-Раян в центре...