Талибы изнасиловали правозащитницу в тюрьме

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Газета The Guardian получила видео с групповым изнасилованием афганской правозащитницы в тюрьме «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Сама женщина рассказала, что ей отправили запись в качестве угрозы, чтобы она не выступала против политики талибов. На кадрах, как сообщают журналисты, молодую женщину заставляют раздеться и несколько раз насилуют двое мужчин.

Пострадавшая пытается закрыть лицо руками, один из мужчин сильно толкает ее, отдавая приказы. По словам активистки, ее арестовали за участие в протесте, сейчас она покинула страну.

Все эти годы тебя трахали американцы, а теперь наша очередь, — звучит в кадре.

Журналисты уже публиковали рассказы жертв, которых насиловали после задержаний. Представитель «Талибана» Забхулла Муджахид опроверг обвинения в широкой практике сексуализированного насилия. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека в Афганистане Ричард Беннетт выразил тревогу и пообещал установить факты.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что международное сообщество начинает осознавать, что «Талибан» является реальной властью в стране. Президент России Владимир Путин считает, что с движением нужно выстраивать отношения, потому что таковы реалии.

В июне Минтруд Афганистана сообщил, что трудовые мигранты могут приехать в Россию. Как отметил представитель временного правительства Абдул Умари, Татарстан и Чечня уже предложили им рабочие места.