https://static.news.ru/photo/9f544600-5e35-11ea-a778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua Kabul/Xinhua/Global Look Press

Афганское движение «Талибан» (запрещено в России) готово выполнить все условия подписанного с США 29 мирного соглашения.

По словам представитель движения Сухайли Шахини, противная сторона также должна устранить барьеры на пути осуществления всех частей соглашения ради мира. Кроме того, это позволит афганцам пользоваться своими основными правами, передаёт «Интерфакс».

Боевые действия в Афганистане должны были прекратиться после заключения мирного соглашения. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Оно включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.

Как передавал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение.