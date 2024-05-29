Талибы довольны отношением России Представитель талибов Муджахид положительно оценил позицию РФ по Афганистану

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Забихулла Муджахид

Правительство Афганистана оценивает последние заявления российских властей по поводу двусторонних отношений как позитивные, заявил ТАСС представитель талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Забихулла Муджахид. 27 мая Министерство иностранных дел и Минюст РФ доложили президенту страны Владимиру Путину, что организацию можно исключать из списка запрещенных.

В последнее время слова российских официальных лиц носят позитивный характер. Это свидетельствует о том, что они хотят сохранить взаимодействие с Исламским Эмиратом Афганистан открытым, — сказал Муджахид.

По его словам, правительство талибов имеет «исключительно положительные дипломатические и торговые отношения» с РФ, а за счет высокого уровня доверия получится устранить «некоторое препятствие» в диалоге. Афганистан нацелен на развитие хороших отношений со странами, в том числе с Россией, подчеркнул представитель «Талибана».

Москве надо выстраивать отношения с контролирующими Афганистан талибами, заявил Владимир Путин накануне. По его словам, для этого надо исходить из существующих реалий.

В середине мая власти Татарстана рассказали, что «Талибан» был приглашен на международный экономический форум по линии МИД. За полтора месяца до этого стало известно, что женщин в Афганистане будут до смерти забивать камнями за измену. Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада заявил, что права, которые Запад требует для женщин, противоречат жесткой интерпретации шариата.