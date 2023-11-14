Талибанские постовые нашли необычный способ патрулировать улицы Mash: талибанские постовые вышли патрулировать улицы Кабула на роликах

Фото: Социальные сети

Постовые «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) вышли патрулировать улицы на роликах, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash. Утверждается, что действие происходит на территории Кабула.

На кадрах видно, как вооруженные постовые на роликах едут по дороге, ухватившись за автомобиль. Машины на проезжей части при этом уступают им путь.

Грациозное от запрещенных в РФ талибов. Которые просто хотят патрулировать улицы Кабула на роликах, а не вот это вот все, — говорится в сообщении канала.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Талибан» после захвата власти в Афганистане добился сокращения производства наркотиков в стране на 95%. По его словам, талибам меньше чем за год удалось сделать то, чего США не могли добиться в течение 20 лет.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не принял участия во встрече с и. о. главы МИД во временном правительстве Афганистана Амиром Хан Моттаки и не принял делегацию талибов. В конце сентября талибов пригласили на заседание московского формата консультаций по афганскому урегулированию в качестве гостей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.