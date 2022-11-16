Такие разные курды: кто стоит за терактом в Стамбуле Курдские политические и военные организации одна за другой говорят о своей непричастности к теракту на Истикляле, пока Турция готовит ответ

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Улица Истикляль после теракта в Стамбуле

В понедельник, 14 ноября, прошли похороны жертв, погибших в результате взрыва в Стамбуле в минувшее воскресенье. Теракт в центре турецкого мегаполиса унес жизни шести человек, более 80 пострадали, среди них трое россиян, сообщили 14 ноября в генконсульстве России в Турции. Трагедия произошла на оживленной пешеходной улице Истикляль, примерно в 200 метрах от комплекса дипмиссий, где находятся консульство, торговое представительство России и русская школа.

Турецкая полиция сообщила, что задержала гражданку Сирии, подозреваемую в связях с вооруженными формированиями Рабочей партией Курдистана (РПК), действующими в Сирии, которая призналась в установке взрывного устройства.

Теракт в Стамбуле был осуществлен по «поручению» штаба террористической организации «Отряды народной самообороны» (ОНС) YPG (сирийская ветвь PПК), расположенного в сирийском районе Кобани. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, непосредственный исполнитель теракта в районе Бейоглу призналась в ходе допроса, что была заслана главарями PПК/ОНС нелегальными путями в Турцию через сирийский Африн.

Вместе с тем руководство РПК отрицает свою причастность к теракту: «Мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, и общественности хорошо известно, что мы не будем нападать напрямую на гражданских лиц или одобрять действия, направленные против гражданских лиц», — говорится в заявлении, приписываемом командованию штаба Центра народной обороны, командования военного крыла группировки.

Кроме того, крупнейшая политическая организация сирийских курдов «Партия демократического союза» (ПДС) также осудила теракт на Истикляле и подчеркнула, что не имеет к нему отношения. «Попытки турецких спецслужб возложить ответственность за теракт на наших бойцов преследуют цель узаконить подготовку Анкарой новой военной операции на севере Сирии с целью расширения пограничной зоны безопасности», — сказано в заявлении ПДС.

Фото: twitter.com/esrbillgic/Global Look Press Место взрыва на улице Истикляль в Стамбуле

РПК и ОНС — есть ли разница?

Следует учитывать, что Турция обвиняет сирийские леворадикальные формирования ОНС в том, что они напрямую связаны с РПК, сами их представители публично отрицают подобную аффиляцию. Поэтому в данном случае само заявления РПК не имеет значения, но оно могло быть сделано, чтобы запутать мировую общественность и снять подозрения со своего сирийского подразделения, позиционирующего себя в качестве самостоятельной структуры.

Хотя от имени политического крыла ОНС в лице ПДС в итоге, хоть и с опозданием, также прозвучали заявления, в которых они опровергли свое участие в теракте, но это вовсе не означает, что эти формирования не имеют отношения к взрыву в Стамбуле. Данная группировка часто отказывается брать ответственность за те или иные теракты с большим числом жертв из числа гражданских лиц или же старается проводить свою террористическую активность через организации-«прокладки». Их используют, чтобы избежать обвинений в поддержке терроризма своих американских союзников, прикрывающих их деятельность в Сирии.

«Армия освобождения Африна» — главный подозреваемый?

«Армия освобождения Африна» (АОА), или «Силы освобождения Африна», как ее иногда называют, по мнению многих экспертов, была специально созданной ОНС структурой для проведения террористических атак против турецких войск и протурецких группировок Сирийской национальной армии (СНА) на территориях северной Сирии, перешедших под их контроль, а ранее удерживавшихся ОНС. Речь идет прежде всего о регионе Африн, занятом турецкими войсками и СНА в ходе операции «Оливковая ветвь» в 2018 году.

Необходимость создания подобной «прокладки» выявилась на фоне теракта на рынке в городе Африн в апреле 2020 года, в котором были обвинены ячейки ОНС. Тогда погибло 53 мирных жителя, не менее 50 получили ранения. Подобные подозрения подрывали американские заявления о том, что ОНС являются «борцами с террористами», и дискредитировали подобное союзничество Пентагона с ОНС. Поэтому, вероятно, для продолжения подрывной деятельности в Африне ОНС создали отдельную ячейку в виде «Армии освобождения Африна», которая считалась бы отдельной самостоятельной группировкой, а ОНС не несли бы ответственности за ее деятельность, на которую могла списана любая террористическая активность в Африне.

Показательно, что и в иных терактах, которые совершают боевики ОНС, продолжали гибнуть гражданские лица, часто они оказываются единственными жертвами подобных смертоносных атак.

Например, в результате подрыва заминированного автомобиля в регионе Африн в конце января 2021 года шесть мирных жителей погибли и еще около 25 гражданских лиц получили ранения. Тогда также никто не взял ответственность за эту атаку. Но все подозрения падают на ОНС.

Поэтому когда РПК утверждает, что убийство гражданских лиц «не их методы», то практика в Сирии говорит об обратном. Другой вопрос, что сами эти ячейки ради собственной выгоды отрицают подобные связи.

Но теперь подобную кровавую практику курдские леворадикальные структуры из Сирии могли перенести из Африна на территорию самой Турции.

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Подобное разделение одной по своей сущности структуры на АОА и ОНС, чтобы отвести те или иные обвинения, вписывается в канву подходов США к деятельности леворадикальных группировок, связанных с РПК. Так, Соединенные Штаты включают саму РПК в собственные террористические списки, но в то же время отрицают какую-либо связь РПК с сирийскими ОНС. Эти формирования с точки зрения Вашингтона являются его ведущим партнером по борьбе с терроризмом. Пентагон оказывает им прямую военную помощь, поставляет вооружение и прикрывает сетью собственных военных баз, чтобы защитить своих союзников от атак как со стороны Турции, так и со стороны сирийского правительства.

Естественно, ни сами ОНС, ни созданные на их основе так называемые «Демократические силы Сирии» (SDF) в самих Соединенных Штатах не считаются террористическими организациями.

Подобное двуличие Вашингтона вызывает неприятие со стороны Анкары. Именно поэтому и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на произошедший взрыв в Стамбуле, по сути, отвергнув американские соболезнования.

«Я думаю, что необходимо оценить соболезнования, сделанные сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — сказал Сойлу.

От Рабочей партии Курдистана до Конфедерации курдских общин

Позиция Соединенных Штатов, признающих РПК террористической организацией, но отказывающихся считать таковыми ее сирийские филиалы в лице ДС и ОНС, действительно лишена какой-либо последовательности и не может не вызывать раздражения и неприятия в Турции. Очевидно, что как РПК, так и ДС с ОНС — формы одного и того же более широкого регионального проекта под руководством Абдуллы Оджалана.

После ареста Оджалана в 1999 году структура РПК претерпела серьезные изменения, это было попыткой легализовать ее деятельность и снять обвинения в терроризме. Менялась также идеология организации — она отказалась от многих марксистских принципов и взяла на вооружение концепцию, сформулированную Оджаланом на платформе идей американского либертарианца Мюррея Букчина, известных как «демократический конфедерализм».

В 2002 году состоялся VIII съезд РПК, на котором было принято решение об упразднении РПК и создании новой общественно-политической структуры — «Конгресса Свободы и Демократии» (KADEK). В 2003 году KADEK был преобразован в «Народный конгресс Курдистана» (Kongra-Gel), декларировавший переход к политическому диалогу вместо вооруженной борьбы. Все эти инициативы не помешали ряду государств признать в 2004 году Kongra-Gel террористической организацией. Это были: Турция, Германия, США, Франция, Дания, Испания, Швеция.

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press Люди возлагают цветы в память о жертвах террористического акта на проспекте Истикляль возле площади Таксим в Стамбуле

В такой ситуации Оджалан призвал в 2004 году созвать «Подготовительный комитет восстановления РПК». Восстановительный (девятый) конгресс РПК прошел с 28 марта по 4 апреля 2005 года, после чего РПК возобновила свою деятельность, но несколько в ином качестве. И вот почему.

В этом же году была создана «Конфедерация курдских общин» (Koma Civaken Kurdistan) — зонтичная структура. Она, по сути, подменила собой РПК, где собственно РПК осталась всего лишь турецким филиалом «Конфедерации», в которую вошли все бывшие филиалы РПК в Ираке, Иране и Сирии, теперь назвавшиеся самостоятельными партиями в рамках «Конфедерации». При этом находящий в тюрьме Оджалан стал главой именно «Конфедерации», а не ее турецкого филиала в лице РПК.

Ребрендинг должен был превратить те или иные филиалы РПК в отдельные партии, однако само руководство РПК трансформировалось в руководство «Конфедерации», осуществляющей руководство всеми этими партиями.

Поэтому связь ОНС с РПК очевидна, так как у них общее руководство в лице Оджлана, но далеко не всегда самой РПК, как и ОНС, выгодно об этом открыто заявлять, а иным, как, например, Соединенным Штатам, удобно закрывать глаза на столь очевидные вещи.