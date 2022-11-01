Выборы обетованные: Израиль голосует сам за себя Сумеет ли новый израильский кабмин сохранить равноудаленность между Киевом и Москвой? И кого поддержит «русская улица»?

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Во вторник, 1 ноября, в Израиле проходят «очередные внеочередные» выборы в кнессет (парламент) — уже пятый раз за последние почти четыре года. Взять реванш и вернуться в кресло премьера надеется фаворит от оппозиции — лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, который покинул свой пост в июне прошлого года после 12 лет у власти. Пикантность ситуации в том, что против Биби было открыто несколько дел о коррупции и злоупотреблениях. Нестабильность на внутриполитической сцене Израиля является и фактором международной политики, значение которого многократно возросло после начала конфликта на Украине. До сих пор израильский кабмин отказывался поддержать Киев поставками вооружений. При этом с февраля из-за массового притока соотечественников в Израиле заметно выросла «русская улица» — а это всегда активные избиратели. Каким может быть исход голосования и как он отразится на обстановке далеко за пределами региона, разбирался NEWS.ru.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Нынешние выборы в кнессет стали неизбежны после распада предыдущей, шитой белыми нитками коалиции (впрочем, в Израиле 2020-х годов это скорее норма, чем нечто чрезвычайное). Правительство, составленное по принципу «всем сестрам по серьгам» из разношерстных политических сил, объединившихся именно против Биби, с самого начала представляло собой карточный домик. И то, что он не простоял и года, никого не удивило. Главный соперник Нетаньяху — исполняющий обязанности премьера Яир Лапид. Он перешел на эту должность со «скамейки запасных» после того, как в июле парламент объявил о самороспуске и глава кабмина Нафтали Беннет ушел в отставку (и вообще из политики).

Сегодня Лапид постарается избавиться от приставки «и. о.», а многократно (в общей сложности — более 15 лет) занимавший эту должность безо всяких приставок Биньямин Нетаньяху в свою очередь надеется помешать сопернику и вернуться из кресла оппозиционного депутата в привычный правительственный кабинет в Иерусалиме.

Фото: Yoav Dudkevitch/JINI/Global Look Press И. о. премьера Яир Лапид надеется усидеть в кресле

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Опуская бюллетень в урну, президент страны Ицхак Герцог назвал происходящее примером «истинной процветающей демократии, где открыто звучат голоса миллионов». Впрочем, наблюдатели с тревогой наблюдают за тем, как в стране, обладающей мощной армией, собственной космической программой и, вероятно, ядерным оружием, четыре года подряд не в состоянии сформировать дееспособное правительство. Такая политическая чехарда скорее ожидаема в каком-нибудь failed state («несостоявшемся государстве»), чем в демократии с более чем 70-летней историей.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ. Наблюдатели не особенно верят, что пятые подряд выборы приведут к власти правительство, более твердо стоящее на ногах, чем четыре предыдущих. К такой пессимистической оценке располагают опросы общественного мнения, согласно которым правящий левоцентристский блок Лапида и правоцентристская «Ликуд» Нетаньяху идут ноздря в ноздрю. В переложении на депутатские мандаты это означает, что каждая из ведущих партий получит по 60 мест в 120-местном парламенте — то есть опять не сможет принимать законы без блокирования с малыми партиями. Таких в Израиле десятки, потому что порог прохождения в кнессет составляет всего 3,25% — это один из самых низких «проходных баллов» в мире.

Предстоящий неизбежный «брак по расчету» означает, что и новое правительство окажется построенным на песке. Однако шансы «Ликуда» все же выше, поскольку это единая партия, а Яир Лапид «сидит» сразу на четырех. Если хотя бы одна из этой четверки не преодолеет 3,25-процентный барьер, то левоцентристская коалиция в новом парламенте прекратит свое существование, и Нетаньяху с большой вероятностью будет единолично править бал.

Еще одним важным фактором считается явка: когда общество живет в процессе «непрерывных выборов», избирателям это надоедает, и они теряют интерес к политике — не в последнюю очередь потому, что догадываются: каким бы правительство ни оказалось, это все равно ненадолго. По некоторым прогнозам, не поленятся использовать свое гражданское право лишь около 50 процентов имеющих таковое израильтян. Окончательная картина прояснится после закрытия участков в 22:00 по местному времени (23:00 по московскому).

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

КАК ЭТО КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬНОГО МИРА. Израиль резко «вырос в цене» на мировой арене после того, как начался военный конфликт между РФ и Украиной. Во-первых, ближневосточное государство сразу открыло «зеленый коридор» для граждан Украины еврейского происхождения, а вскоре по нему же хлынул поток евреев и членов их семей с паспортами РФ. Земля, «текущая молоком и медом», стала для российской элиты, не поддержавшей спецоперацию (от Аллы Пугачевой до Ксении Собчак), примерно тем же самым, чем долгое время была для оппозиционеров Великобритания: местом, где можно пересидеть дождливые дни.

В конце октября Яир Лапид назвал рост алии (репатриации на историческую родину) с Украины и из России «благословением» для Израиля.

Репатриация из России, с Украины и из других стран региона с самого первого дня — это благословение для Израиля. Она вносит огромный вклад в развитие экономики и культуры Израиля, в способность нашей страны справляться со своими задачами. Дети репатриантов служат в самых отборных войсках ЦАХАЛ и наполняют всех нас чувством великой гордости, — заявил Лапид.

За минувшие восемь месяцев Эрец Израэль, где и до того был, по выражению классика, «на четверть бывший наш народ», стал еще более если не русским, то русскоязычным. По данным агентства по репатриации «Сохнут», в течение 2022 года русскоязычное население Израиля может вырасти еще на 66 тысяч человек.

Это чисто демографически усиливает местные «русские» партии, позволяя им более выгодно продавать себя «большим» партиям в качестве коалиционных партнеров — в том числе после сегодняшних выборов.

По данным последнего предвыборного опроса, 27% бывших россиян готовы голосовать за партию «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, 25% отдают предпочтение «Ликуду», 22% — «Йеш Атид» Яира Лапида.

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примечательно, что в самом Израиле Нетаньяху имеет репутацию пророссийского политика благодаря теплым отношениям с Владимиром Путиным. В последние дни глава «Ликуда» старается от такого имиджа максимально дистанцироваться, потому что настроения израильской «улицы» явно не тяготеют к поддержке политики Москвы. А рост влияния «русских» (что в данной ситуации означает преимущественно антикремлевских) избирателей может сдвинуть и официальную политику Израиля от равноудаленности между Москвой и Киевом в сторону последнего.

ЧТО ГОВОРЯТ В ИЕРУСАЛИМЕ. Как отметил в разговоре с NEWS.ru израильский дипломат и политолог Цви Маген, независимо от результатов сегодняшних выборов стратегический курс Израиля на невмешательство в чужие конфликты останется, скорее всего, неизменным.

Для Израиля нейтралитет — это не какой-то каприз или политическая игра, это вопрос собственной геополитической и военной безопасности. Мы не можем позволить себе роскошь ссориться с какой-либо страной из-за того, что та ведет себя некрасиво по отношению к другой стране. Хотя выходцы из России, не говоря уже про выходцев с Украины, настроены преимущественно антипутински, это очень слабо (чтобы не сказать никак) транслируется на их электоральные предпочтения. Так называемые русские партии во время выборов и между ними занимаются почти исключительно выяснением отношений между собой или поисками, кто из них является «пятой колонной Кремля», ну и немного — социально-экономическими вопросами. Однако на внешнюю политику Израиля это никак не проецируется. Что будет в будущем, неизвестно, но в настоящее время в Израиле отсутствует социально-политический запрос на то, чтобы наша страна занимала чью-либо сторону, кроме собственной, израильской. Это означает, что какими бы ни оказались партийные расклады в новом кнессете, внешнеполитический курс Израиля серьезных изменений не претерпит, это касается и российско-украинского антагонизма. Цви Маген бывший посол Израиля в РФ и на Украине, эксперт Института национальной безопасности Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

До сих пор этот нейтралитет не смогли поколебать ни попытки России закрыть офисы «Сохнута», ни даже военное сотрудничество с Москвой злейшего врага еврейского государства — Ирана. С одной стороны, Израиль отвергает любое нарушение территориальной целостности Украины. С другой, Израиль не намерен поставлять ВСУ свои средства ПВО, знаменитый «Железный купол», способный эффективно сбивать в том числе иранские беспилотники (российская сторона, как известно, опровергает их использование). Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский собирался поднять в середине октября в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Бенни Ганцем. Однако Ганц, как сообщали СМИ, наотрез отказался его обсуждать.