Один из влиятельных людей Турции глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан может оставить свой пост. Такой вариант обсуждают в турецких политических и экспертных кругах. Человек, который знает о высших эшелонах турецкой власти примерно всё, уже пытался войти в большую политику, однако его амбициям воспрепятствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Не исключено, что Фидан не оставил своего желания стать самостоятельным игроком. Разведывательные ресурсы могут только помочь ему в этом, уверены наблюдатели.

О том, что Фидан думает отказаться от должности, сообщили близкие к разведсообществу ресурсы. Тем не менее, они отмечают, что эта информация циркулирует только на уровне слухов в высших кругах. На протяжении многих лет глава MIT считался одним из наиболее близких к турецкому лидеру фигур. Наблюдатели нередко говорили, что у Фидана три жизненно важных функции. Во-первых, это борьба с движением опального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого официальная Анкара считает организатором и вдохновителем попытки государственного переворота 2016 года. Во-вторых, это переговорный процесс с Рабочей партией Курдистана (РПК), борьбой с которой турецкое руководство оправдывает свою военную экспансию в северных районах соседней Сирии. В-третьих, это сама сирийская кампания и противодействие «Исламскому государству» (запрещено в РФ), которое, как кажется, имеет чёткие интенции создать вилайят на территории Турецкой Республики.

Восхождение Фидана началось после того, как он перешёл в руководство Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в 2003 году. При Фидане TIKA использовалось для политической экспансии на Балканах и для создания лоббистских групп на Кавказе, в Центральной Азии и в Африке. Фидан называл агентство инструментом «мягкой силы» Турции и руководил им как своего рода спецслужбой. Когда он возглавил разведывательное ведомство Турции в 2010 году, тогдашний министр иностранных дел Ахмет Давутоглу находился в сильной позиции. Это начало периода так называемого «неоосманизма» — перехода от ориентированной на Запад традиционной внешней политики к политике, которая стремилась к расширению влияния на бывших территориях Османской империи.

Хакан Фидан Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Как пишут турецкие наблюдатели, инцидент, который выдвинул Фидана на первый план, произошёл в 2012 году, когда следователи вызвали его на допрос по делу Гюлена. Стремясь защитить свой «актив» в MIT, Эрдоган инициировал целый ряд юридических поправок, которые сделали персонал ведомства практически неприкосновенным. После попытки переворота 2016 года возвышение Фидана продолжится: с этого момента ведомству разрешат собирать разведданные в турецкой армии.

Фидану приписывают хорошую «чуйку» на политических триумфаторов и умение сделать «правильную» ставку. Его попытка в 2015 году уволиться из ведомства и начать политическую карьеру хорошо объяснима, если допустить, что у Фидана было предчувствие (или разведывательные данные), что Давутоглу попадёт в опалу, и его пост главы правительства станет вакантным. Фидан тогда заявил, что «устал от нынешней должности» и хочет уйти в политику. Однако если его отставка была с радостью принята ничего не подозревающим Давутоглу, то у президента и правительства она вызвала неодобрение. Эрдоган раскритиковал решение шефа разведки и заявил, что «не расценивает его решение баллотироваться положительно». Позже Фидан был вынужден отозвать своё заявление на регистрацию на парламентских выборах. Говорят, Эрдоган терпелив к влиятельным бюрократам, но не к влиятельным политикам.

Эрдоган несколько лет назад сам говорил, что Фидан — это его «чёрный ящик»: в июне 2015 года глава MITхотел стать депутатом от Партии справедливости и развития, но Эрдоган не позволил ему уйти, ведь Фидан в курсе абсолютно всей политической кухни, которая не предназначена для посторонних глаз, заявил News.ru турецкий политолог Керим Хас.

Новости об отставке могут распространяться в связи с тем, что Давутоглу и Али Бабаджан, бывшие соратники Эрдогана, создают свои собственные партии. Вероятно, именно Давутоглу рассчитывает привлечь на свою сторону Фидана. Керим Хас турецкий политолог

Есть даже версия, что действующего главу турецкой разведки на фоне раскола среди соратников президента могут экстренно перевести на дипломатическую службу. Однако такие слухи не находят подтверждения, добавляет эксперт.

Так или иначе, если вспомнить ранние заявления Фидана, то можно сделать вывод, что у него всегда были политические амбиции. В рамках возможной борьбы за власть его важным преимуществом, которое может сыграть против Эрдогана, было и остаётся то, что он обладает секретами о политической элите республики. Вероятно, тот из отколовшихся от Партии справедливости и развития политиков, кто перетянет его на свою сторону, получит всё. Но никто не знает, что говорит Фидану сейчас его политическая «чуйка».