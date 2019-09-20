Один из влиятельных людей Турции глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан может оставить свой пост. Такой вариант обсуждают в турецких политических и экспертных кругах. Человек, который знает о высших эшелонах турецкой власти примерно всё, уже пытался войти в большую политику, однако его амбициям воспрепятствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Не исключено, что Фидан не оставил своего желания стать самостоятельным игроком. Разведывательные ресурсы могут только помочь ему в этом, уверены наблюдатели.
О том, что Фидан думает отказаться от должности,
Восхождение Фидана началось после того, как он перешёл в руководство Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в 2003 году. При Фидане TIKA использовалось для политической экспансии на Балканах и для создания лоббистских групп на Кавказе, в Центральной Азии и в Африке. Фидан называл агентство инструментом «мягкой силы» Турции и руководил им как своего рода спецслужбой. Когда он возглавил разведывательное ведомство Турции в 2010 году, тогдашний министр иностранных дел Ахмет Давутоглу находился в сильной позиции. Это начало периода так называемого «неоосманизма» — перехода от ориентированной на Запад традиционной внешней политики к политике, которая стремилась к расширению влияния на бывших территориях Османской империи.
Как
Фидану приписывают хорошую «чуйку» на политических триумфаторов и умение сделать «правильную» ставку. Его попытка в 2015 году уволиться из ведомства и начать политическую карьеру хорошо объяснима, если допустить, что у Фидана было предчувствие (или разведывательные данные), что Давутоглу попадёт в опалу, и его пост главы правительства станет вакантным. Фидан тогда заявил, что «устал от нынешней должности» и хочет уйти в политику. Однако если его отставка была с радостью
Эрдоган несколько лет назад сам говорил, что Фидан — это его «чёрный ящик»: в июне 2015 года глава MITхотел стать депутатом от Партии справедливости и развития, но Эрдоган не позволил ему уйти, ведь Фидан в курсе абсолютно всей политической кухни, которая не предназначена для посторонних глаз, заявил News.ru турецкий политолог Керим Хас.
Есть даже версия, что действующего главу турецкой разведки на фоне раскола среди соратников президента могут экстренно перевести на дипломатическую службу. Однако такие слухи не находят подтверждения, добавляет эксперт.
Так или иначе, если вспомнить ранние заявления Фидана, то можно сделать вывод, что у него всегда были политические амбиции. В рамках возможной борьбы за власть его важным преимуществом, которое может сыграть против Эрдогана, было и остаётся то, что он обладает секретами о политической элите республики. Вероятно, тот из отколовшихся от Партии справедливости и развития политиков, кто перетянет его на свою сторону, получит всё. Но никто не знает, что говорит Фидану сейчас его политическая «чуйка».