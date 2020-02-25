Сын экс-президента Египта Хосни Мубарака подтвердил сообщения о кончине своего отца. Политику был 91 год.
Сегодня утром скончался мой отец, — сообщил Аля Мубарак на своей странице в Twitter.
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Экс-президента могут похоронить на кладбище в Каире рядом с членами его семьи, но точное время и место похорон пока неизвестны.
Как писал NEWS.ru, Мубарак руководил страной с 1981 года и потерял пост во время массовых протестов 2011-го. После смещения политика обвинили в коррупции и приговорили к шести годам тюрьмы. Последние годы Мубарак провёл на своей вилле в Каире.
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