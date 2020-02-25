https://static.news.ru/photo/62325342-57ce-11ea-9477-fa163e074e61_660.jpg Хосни Мубарак и его сын Аля Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Сын экс-президента Египта Хосни Мубарака подтвердил сообщения о кончине своего отца. Политику был 91 год.

Сегодня утром скончался мой отец, — сообщил Аля Мубарак на своей странице в Twitter.

По информации РИА Новости, в январе Хосни Мубарак перенёс операцию на желудке. Ему удалили опухоль.

Экс-президента могут похоронить на кладбище в Каире рядом с членами его семьи, но точное время и место похорон пока неизвестны.

Как писал NEWS.ru, Мубарак руководил страной с 1981 года и потерял пост во время массовых протестов 2011-го. После смещения политика обвинили в коррупции и приговорили к шести годам тюрьмы. Последние годы Мубарак провёл на своей вилле в Каире.