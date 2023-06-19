Сын Каддафи умирает? Как он оказался в тюрьме, спасет ли его Россия Ганнибал находится в ливанской тюрьме восемь лет

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В начале июня Ганнибал, сын покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, объявил голодовку в ливанской тюрьме, где он находится с 2015 года. Арабские СМИ сообщают, что отказ от принятия пищи негативно сказался на его здоровье. Обеспокоенность состоянием 47-летнего Каддафи-младшего 13 июня выразил постпред Ливии при ООН Тахер аль-Сунни. Почему сын Каддафи оказался за решеткой, есть ли у него шансы оттуда выбраться и как он якобы чуть не получил паспорт РФ — в материале NEWS.ru.

Как Ганнибал попал в ливанскую тюрьму

В штаб-квартире ООН ливийский постпред потребовал как можно скорее освободить Ганнибала Каддафи. Ранее к этому призвали другие политики и простые граждане с родины сына Муаммара. «Подавляющее большинство ливийцев испытывают сожаление и боль за положение Ганнибала Каддафи в Ливане не только потому, что он гражданин Ливии. Но и потому, что они видят: их страна все еще слаба и не может никого защитить», — пишет арабская газета Al-Arab.

Как рассказал адвокат Каддафи-младшего, заключенный жалуется на боли в голове, груди и нижней части спины, ему трудно ходить. Сын экс-лидера Ливии объявил голодовку в знак протеста.

«Перед лицом постоянной несправедливости и жестокого обращения пришло время покинуть стены тюрьмы, где меня держат за преступление, которое я не совершал», — так Ганнибал объяснил свое решение 5 июня.

Что известно о Ганнибале Каддафи

Ганнибал Каддафи — пятый сын покойного главы Ливии. После свержения отца в 2011 году Ганнибал бежал с семьей в Оман, а затем, по данным телеканала «Аль-Джазира», в Сирию, где его приняли как политического беженца. В 2015 году боевики из шиитского военно-политического движения «Амаль» похитили сына Каддафи. Они перевезли пленника в Ливан, где его отправили в тюрьму.

Ливанский суд поспешил выдать ордер на арест ливийца. Официальных обвинений Ганнибалу не предъявили до сих пор.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Третий сын Муаммара Каддафи объявил голодовку в ливанской тюрьме, где его держат без суда и следствия с 2015 года

За что посадили в тюрьму Каддафи-младшего

По некоторым данным, Ганнибала могли похитить, чтобы он помог найти основателя шиитской организации — священнослужителя Мусу ас-Садра, который пропал без вести в Триполи в 1978 году. Якобы имам и его последователи были арестованы по приказу Муаммара Каддафи из-за финансовых споров.

Многие шииты Ливана из движения «Амаль» по-прежнему верят, что Муса Садр жив и находится в ливийской тюрьме.

Может ли Ганнибал быть виновен в исчезновении Мусы ас-Садра

С самого начала Каддафи-младший, которому в 1978-м было всего два года, не отрицал, что его отец мог быть причастен к произошедшему. Ганнибал сотрудничал со следствием, но безуспешно.

«После того как я сказал судье, расследовавшему дело об исчезновении Мусы ас-Садра, о том, что я не обладаю никакой информацией об исчезновении Мусы ас-Садра, меня обвинили в сокрытии сведений об этом деле. Но когда произошли эти события в 1978 году, мне было всего два года. Если они хотят узнать правду об исчезновении имама Мусы ас-Садра, почему бы им не спросить тех, кто был во власти в то время, например Абдель Салама Джеллуда (долгие годы Джеллуд считался вторым после Муаммара Каддафи лицом в руководстве Ливии. — NEWS.ru), человека, занимавшегося в 1978 году ливанскими делами», — рассказывал Ганнибал.

По словам Каддафи-младшего, его арестовали лишь потому, что «он сын Муаммара». Ганнибал находится в тюрьме службы безопасности Ливана уже пять лет. Все эти годы он пытается найти способ получить свободу. Но пока безуспешно.

Фото: U. Grabowsky/photothek.net/Global Look Press Муаммара Каддафи подозревают в причастности к похищению шиитского имама. Это было через два года после рождения Ганнибала

Как Россия пыталась освободить Ганнибала

По данным саудовской газеты Asharq Al-Awsat, многие страны пытались помочь заключенному, в том числе и Россия. Как утверждают журналисты, Москва начала поддерживать Ганнибала после визита делегации другого сына Каддафи — Саиф аль-Ислама. Об этом сообщали арабские СМИ в январе 2019 года. Представители Саифа якобы обращались к российским дипломатам с просьбой помочь спасти его брата из заточения.

В МИД РФ не сообщали о подобном визите. Однако замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов публично вступился за Каддафи-младшего.

«Он не осужден, никаких обвинений ему не предъявлено, он без суда и следствия сидит в этой тюрьме. На мой личный взгляд, это не совсем нормальная ситуация. Тем более его, по сути дела, выкрали, когда он жил в Сирии со своей семьей, женой, что не очень красиво», — говорил российский дипломат.

«Мы рассчитываем на большую роль России как великого государства при подобных случаях произвола. Благодарю ее за те усилия, которые она осуществляет для моего освобождения», — заочно отвечал Каддафи-младший.

Высокопоставленные ливанские политики на условиях анонимности уверяли, что Россия была готова дать Ганнибалу российское гражданство. Якобы соответствующее предложение Москвы было направлено в Ливан, но предложение так не было реализовано. Официальные лица РФ эти сведения не комментировали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Арабские СМИ утверждали, что Каддафи-младший хотел получить паспорт РФ. Но до этого не дошло

Как ранее Ганнибал Каддафи и его жена нарушали закон

До заключения сын Каддафи не раз становился героем зарубежных светских хроник. В 2000-х западные СМИ дали Ганнибалу прозвище Плейбой.

В 2005 году парижский суд приговорил сына Каддафи к четырем месяцам лишения свободы условно за пощечину беременной модели Алине Скаф и ношение оружия без лицензии во Франции. Впоследствии эта женщина стала женой Ганнибала.

В 2008 году Каддафи-младший и Алина Скаф были арестованы в Швейцарии. По данным местной полиции, супруги из-за недовольства обслуживанием избили двух сотрудников отеля. Этот инцидент повлиял на отношения Швейцарии и Ливии.

Через два года Ганнибала снова чуть не арестовали. Постояльцы престижного отеля в Лондоне услышали крики жены Каддафи-младшего о помощи и вызвали полицию. Когда правоохранительные органы приехали в гостиницу, Ганнибал закрылся в номере с супругой. Он успел позвонить в ливийское посольство, которое заявило о его дипломатическом иммунитете.

Скаф обратилась в больницу с переломом носа и другими травмами лица, которые она, по её словам, получила в результате падения.

В 2011-м жена Каддафи-младшего, потеряв контроль над собой из-за капризов дочери, приказала домработнице Швейге Мулле избить ребенка. Но та отказалась. Алина отвела няню в ванную, связала, заткнула ей рот тряпкой и начала поливать кипятком. Вернувшийся домой Ганнибал поддержал действия жены. Они продержали горничную взаперти целых три дня, не давая ей есть, пить и спать.

Об этой истории стало известно от телохранителя Кадаффи-младшего. Он уверял, что Ганнибал время от времени подзывал к себе прислугу и начинал «наносить ей резаные раны ножом».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ганнибала Каддафи, известного буйным нравом, обвиняли в жестоком обращении с узниками отцовских тюрем. Но прямых доказательств тому нет

Из сообщений СМИ также известно, что сын Муаммара бросал бутылки в полицейских, скрывался от погонь после нарушения ПДД в Париже и избивал папарацци.

Что будет с Ганнибалом и его семьей дальше

Каддафи-младший и его адвокат верят, что голодовка поможет привлечь внимание к его проблеме и позволит Ганнибалу покинуть ливанскую тюрьму. Заключенный признавался, что первым делом хотел бы увидеть жену и детей.

Но в феврале 2021 года Скаф предъявили обвинение после того, как она в нетрезвом состоянии сбила несколько пешеходов и полицейских в Сирии. Одна из жертв — студентка — скончалась на месте.

Супруга Ганнибала обращалась напрямую к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой выпустить ее из страны, чтобы избежать наказания. «Мы благодарны вам за то, что вы принимали нас в течение последних лет. Но я думаю, что наш визит затянулся и гостям невежливо задерживаться», — писала Скаф.

По одной из версий, ей помогли избежать правосудия и скрыться. По другой, она все же отбывает срок за убийство.

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