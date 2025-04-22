Сын Эрдогана оценил Путина Сын Эрдогана Билал заявил, что видит в Путине решительного лидера

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин является решительным лидером, ставящим на первое место интересы народа и государства, заявил ТАСС сын турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган. Он добавил, что лично встречался с российским президентом в Иране.

Я встречался с президентом Путиным один раз в Иране. Я вижу в нем решительного лидера, человека, который ставит интересы своей страны и народа на первое место. <...> Лидерство, которое демонстрирует господин Путин, необходимо в это непростое время, чтобы достичь значимого и устойчивого мира, — сказал Эрдоган-младший.

Он добавил, что сейчас мир переживает трудные времена, и выразил надежду, что они будут преодолены. Билал подчеркнул, что Турция не хотела бы вокруг себя конфликтов дружественных ей государств, поэтому Анкара много сделала для достижения мира между РФ и Украиной, а также в Палестине.

Ранее Билал Эрдоган выступил за участие России на Олимпийских играх. Он заявил, что российские спортсмены должны быть на соревнованиях с флагом страны. Сын президента Турции добавил, что спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в международных соревнованиях.

До этого он рассказал, что ему нравится Россия. Глава Всемирной конфедерации этноспорта отметил, что особенно он ценит культуру, кухню и многогранную природу страны.