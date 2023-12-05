Свыше 60 журналистов погибли в секторе Газа Комитет защиты журналистов заявил о гибели 63 сотрудников СМИ в секторе Газа

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комитет защиты журналистов официально подтвердил гибель 63 сотрудников средств массовой информации в секторе Газа. По данным международной организации, жертвами военного конфликта между палестинским движением ХАМАС и израильской армией стали 56 палестинских журналистов, четыре израильтянина, а также трое ливанцев. Отмечается, что еще трое журналистов числятся пропавшими без вести.

По состоянию на 4 декабря предварительные расследования комитета показали, что по меньшей мере 63 журналиста и работника СМИ были среди более чем 16 000 убитых с начала войны, — говорится в сообщении.

Последними сотрудниками СМИ, внесенными в список погибших, стали журналисты Хасан Фараджаллах и Шим Эль-Газар. По данным комитета, Фараджаллах работал на связанном с ХАМАС телеканале «Аль-Кудс», он погиб в результате бомбардировки. Эль-Газар же работала на телеканале «Аль-Маджедат» и погибла вместе с членами своей семьи в результате авиаудара, нанесенного израильской армией по городу Рафах.

Координатор программы комитета на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур подчеркнул, что журналисты являются гражданскими лицами по международному законодательству. По его словам, они не должны становиться мишенями для сторон конфликта.

Как сообщалось ранее, общее число потерь Армии обороны Израиля выросло до 398 человек. По данным местных СМИ, большинство солдат были убиты в ходе боев с ХАМАС 7 октября.