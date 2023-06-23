Связанный с ИГ иностранец готовил теракт в Стамбуле В Турции задержали готовившего теракт иностранца, прошедшего подготовку в лагере ИГ

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции задержали готовившего теракт иностранца, связанного с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщило издание Hurriyet. При обысках у мужчины изъяли взрывчатку и другие компоненты для изготовления бомбы, а также два незарегистрированных пистолета. По данным властей, он планировал теракт в Стамбуле.

Иностранец был задержан в ходе операции в районе Бахчелиэвлер в европейской части Стамбула. Гражданство мужчины не уточняется.

Силовики установили, что предполагаемый террорист смотрел видео с инструкциями по изготовлению взрывных устройств. По данным издания Aksam, задержанный проходил подготовку в лагерях сторонников ИГ в Сирии.

В марте Генпрокуратура Турции запросила от 1949 до 3099 лет тюрьмы исполнительнице теракта в Стамбуле в ноябре 2022 года. Тогда в результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, еще более 80 пострадали, в том числе трое россиян. Гособвинение попросило суд приговорить Ахлам Албашири, заложившую бомбу, к семикратному пожизненному сроку.