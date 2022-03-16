Святая земля обещает российским олигархам семейный суд

Израиль не намерен присоединяться к санкциям против России в ответ на специальную операцию на Украине. На неофициальном уровне местным властям пришлось разъяснить высказывания главы МИД Яира Лапида, который заявил на днях, что его страна не станет «путём обхода» рестрикций. По их уверениям, еврейское государство уважает ограничительные меры по украинскому досье, однако хочет сосредоточиться на том, чтобы закрыть лазейки в банковской системе. Это может усложнить жизнь российским олигархам, видевшим в ней тихую гавань.

О том, что Израиль не намерен синхронизироваться с западными санкциями по Украине, заявили источники Times of Israel. По их словам, страна пока не вводит мер ни против Кремля, ни против представителей деловой элиты, предположительно, близких к российскому руководству. Вместо этого ближневосточная страна, пытавшаяся играть роль дипломатического посредника между Москвой и Киевом, сосредоточила свои усилия на том, чтобы политики и финансовые учреждения из РФ не использовали её юрисдикцию в качестве инструмента обхода рестрикций.

Вы не сможете обмануть санкции, — заявил высокопоставленный собеседник Times of Israel. — Но есть лазейки, которые можно попытаться использовать в Израиле. Так что речь идёт об их закрытии.

Разъяснения со стороны официальных лиц потребовались после того, как на пресс-конференции в Братиславе Лапид дал обещание, что его страна не превратится в средство обхода ограничительных мер против России за специальную операцию, и осудил боевые действия на украинской территории. Выступление шефа дипломатического ведомства было интерпретировано на Западе как однозначное желание Израиля присоединиться к общей запретительной политике в отношении Кремля.

Яир Лапид Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Приветствуем новости от Яира Лапида о том, что Израиль поддержит санкции против России, — написала министр иностранных дел России Лиз Трасс.

Она отметила, что Лондон продолжает работать с союзниками и партнёрами, чтобы оказать давление на российское руководство и противостоять его действиям.

Контроль над капиталом

Как сообщил обозреватель Надав Эяль после встречи с генеральным директором МИД Алоном Ушпизом, кто-то передал Израилю предупреждение о необходимости предотвращать приток крупных средств со стороны российских магнатов. Предостережение было адресовано прежде всего банковской системе еврейского государства. Нетрудно догадаться, с чьей стороны последовал соответствующий сигнал. Администрация президента Джо Байдена уже объявила о формировании структуры, которая будет контролировать ситуацию в сфере перемещения за рубежом крупного капитала из России. В фокусе её работы — активы тех деятелей, которые попали в западные санкционные списки за близость к кремлёвскому руководству.

Несмотря на неприсоединение еврейского государства к общему режиму санкций, его позиция с течением времени может ужесточиться. Бывший израильский парламентарий Роман Бронфман заявил , что вероятность такого развития событий высока. Пока же ветви банковской системы еврейского государства вынуждены артикулировать свою позицию в отношении крупных магнатов из России с учётом общих рекомендаций, но по большому счёту самостоятельно. Сейчас, как обращает внимание Washington Post, в МИД Израиля сформирован специальный комитет, который будет изучать степень влияния российских финансов на ситуацию внутри страны. Возможно, такое решение было принято, чтобы снизить давление со стороны США.

Приток бизнесменов

Одной из наиболее явных мер против российских олигархов в Израиле уже стал запрет на то, чтобы они размещали свой частный транспорт на неопределённый срок в местных аэропортах и морских гаванях. В частности, правительство Нафтали Беннета дало распоряжение ограничить время такой «парковки» двумя сутками, чтобы лишить гостей возможности долгого укрытия. Инициатива рассматривается в связи с огромным потоком представителей российской деловой элиты. За первые полторы недели с начала специальной операции на Украине в еврейское государство было организовано как минимум семь частных рейсов. Все они, согласно предположениям, перевозили фигурантов западных санкционных списков.

Нафтали Беннет Noam Revkin Fenton/JINI/Global Look Press

Основная борьба на Святой земле в ближайшее время, вероятно, развернётся за то, чтобы отрегулировать политику банковской системы, которой местной законодательство формально не может запретить размещать средства состоятельных людей с израильским паспортом. Другим направлением для законотворческой деятельности, возможно, станет разработка такого документа, который бы дал возможность вводить санкции против граждан тех стран, которые официально не определены еврейским государством как «вражеские».

Пока же местные органы власти вынуждены решать проблему в отрыве от общего санкционного режима, по-семейному — в зависимости от ситуации и от того, насколько жёсткие сигналы поступают по непубличным каналам со стороны заокеанского союзника, развернувшего мощную кампанию давления.