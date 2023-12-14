Сунак напомнил о позиции Лондона по решению конфликта на Ближнем Востоке Сунак: позицией Лондона по Ближнему Востоку является двугосударственное решение

Фото: No 10 Downing Street/Simon Walker

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Лондон давно считает правильным исходом конфликта на Ближнем Востоке двугосударственное решение, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире телеканала Sky News. Таким образом он отреагировал на высказывание израильского посла в королевстве Цили Хотовели, которая считает невозможным создание палестинского государства.

Нашей давней позицией остается мнение, что двугосударственное решение является правильным исходом в этой ситуации <…>. Никто не хочет, чтобы этот конфликт продолжался на мгновение дольше, чем необходимо, — констатировал Сунак.

По словам премьера, Лондон поддерживает право Израиля на оборону. Однако вместе с тем Великобритания считает, что Тель-Авиву необходимо принять все возможные меры для урегулирования конфликта и минимизации жертв среди гражданского населения.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на пути к прекращению огня в секторе Газа стоят США. По его словам, об этом свидетельствует последнее голосование в ООН по этому вопросу. Он также призвал Вашингтон прекратить препятствовать мерам, которые привели бы к урегулированию конфликта.