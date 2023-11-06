Сухопутные силы Израиля взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в Газе

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Сухопутные войска Армии обороны Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Также уточняется, что в ходе операции были убиты несколько членов ХАМАС.

Ночью сухопутные войска ЦАХАЛа взяли под контроль военный комплекс ХАМАС в секторе Газа. На территории комплекса расположены наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков и подземные террористические туннели. В ходе операции были убиты несколько террористов ХАМАС, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что за последний день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС, включая туннели, военные базы, наблюдательные пункты, пункты запуска противотанковых ракет. Удары были нанесены по командным центрам, противотанковым стартовым позициям и дополнительным наблюдательным пунктам, принадлежащим ХАМАС.