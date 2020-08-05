Судно с грузом, сдетонировавшим в Бейруте, уже имело проблемы с властями

https://static.news.ru/photo/db1df494-d75a-11ea-ab04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Судно Rhosus с аммиачной селитрой на борту, которая сдетонировала в Бейруте, уже имело проблемы в других государствах. Его задерживали власти Севильи. Инцидент произошёл в 2013 году. Причина задержания неизвестна.

Так, судно забрало в порту Батуми 2,75 тысяч тонн аммиачной селитры для транспортировки в Мозамбик. Корабль зашёл в порт Ливана для остановки. Однако был задержан властями из-за невыплаты портового сбора. В течение 7 лет груз хранился в порту Бейрута. Причина детонации до сих пор неизвестна, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Министерства транспорта Испании.

Инцидент произошёл вечером 4 августа в районе бейрутского морского порта. Взрыв оказался таким мощным, что его взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их почувствовали даже на Кипре. В самой столице Ливана разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров, а под их завалами до сих пор находятся люди, точное число которых пока не может назвать никто. Больницы не справляются с нагрузкой. 5 августа в стране объявили траур.

Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, а возможной причиной следователи считают халатность. При этом от международного расследования ливанские власти отказались.

Как информировал NEWS.ru, число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 137 человек.