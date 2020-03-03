Партия «Ликуд» (Консолидация), которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, лидирует на состоявшихся 2 марта в Израиле выборах в Кнессет (парламент), свидетельствуют экзитполы. Правда, в одиночку она всё равно не сможет сформировать правительство — ей удастся это сделать только в связке с другими правыми политическими силами. Согласно предварительным результатам, этому блоку пока не хватает считаных голосов до решающего большинства в 61 мандат. Вероятно, интрига выборов будет сохраняться до окончательного подсчёта.

На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Израиля опубликованы данные, согласно которым явка на выборах составила 71%. Это самый высокий показатель с выборов 2015 года, говорят израильтяне. После подсчёта 22,17% голосов «Ликуд» набирает 29,61%, его главный соперник «Кахоль-Лаван» (Синие-белые) — 23,55%, Объединённый арабский список — 10,21%, блок двух религиозных партий «Яхадут ха-Тора» (Объединённый иудаизм Торы) — 9,14%, ультрарелигиозная ШАС — 9,05%, религиозный альянс «Ямина» (Вправо) — 6,47%, леволиберальный блок «Авода-Гешер-МЕРЕЦ» — 5,72%, а условно правая «Исраэль бейтейну» (Наш дом — Израиль) — 5,38%.

Мы противостояли огромным силам, которые нас уже почти похоронили, — говорил Нетаньяху вечером 2 марта после голосования. — Наши противники говорили: эра Нетаньяху закончилась. Но объединёнными силами мы превратили этот лимон в лимонад.

Премьер сообщил о готовности «немедленно приступить к созданию сильного национального правительства».

Мы создадим сильное национальное правительство, хороший кабмин для Израиля, — пообещал Нетаньяху. — Я буду премьер-министром каждого гражданина Израиля, каждого правого и каждого левого, евреев и неевреев, каждого сектора.

Отчасти экзитполы повторяют ситуацию апреля 2019 года, когда «Ликуд» лидировал на парламентских выборах и фактически обеспечил себе победу за счёт преимущества блока правых и религиозных партий, которые вместе добились 65 из 120 мест в Кнессете. Параллельно с этим «Ликуд» и её основной соперник «Кахоль-Лаван» год назад практически сравнялись по количеству голосов, в результате чего получили в законодательном органе по равному числу мест. Другой вопрос, что это не устроило Нетаньяху, который, похоже, хочет не только создать коалицию на своих условиях, но и уйти от правосудия: несколько коррупционных дел угрожают ему реальными уголовными сроками. 17 марта должен начаться судебный процесс над премьер-министром.

Эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, которая была депутатом Кнессета 20-го созыва, назвала результаты прошедших 2 марта выборов «оглушительной победой Нетаньяху» и «провалом его противников».

Израильский политолог Марк Новиков написал, что наиболее оптимистичный для правого лагеря расклад даёт «Ликуду» всего 60 мандатов — без необходимого для абсолютного большинства голоса. А это, по мнению аналитика, значит, что без партии «Исраэль бейтейну», которую нередко называют «русской партией» из-за её электоральной базы, или без какого-нибудь депутата-перебежчика из «Кахоль-Лавана» премьеру не удастся собрать коалицию мечты. Если предварительные результаты выборов в Кнессет подтвердятся, это будет свидетельствовать, что Израиль вернулся к точке, откуда начался правительственный кризис. Важно дождаться окончательных результатов.