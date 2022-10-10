Строгая учительница: в Израиле педагог создала «эротический ХАМАС» Сексуальные перверсии в израильских школах вызывают беспокойство властей

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В израильском городе Хох-да-Шарон гремит сексуальный скандал на всю страну, связанный со школьной учительницей, учениками и Организацией освобождения Палестины (ХАМАС). Оказалось, что преподавательница создала закрытую группу «Хамасовцы и командир», записав в нее пятерых 15-летних мальчиков из числа своих учеников. В чате учительница выступала «строгим командиром», приказам которой должны были подчиняться ее «маленькие хамасята». Предположительно, педагог хотела протестировать «экспериментальную методику» обучения с эротическими играми и элементами БДСМ.

Учительница внушала членам группы, что они особенные люди, которые не должны подчиняться школьному руководству, так как они «выше него»‎. К остальным ученикам, которые не входили в секретный клуб, педагог не питала добрых чувств и при упоминании их имен в чате зачастую ставила «тошнящий смайлик».

Если «хамасовцы» делали то, что женщине нравилось, и следовали «кодексу дозволенного поведения», то учительница называла учеников ласковыми словами и поощряла эротическими историями. Например, если ребята хорошо проявили себя на уроках, то вскоре после окончания занятий она могла рассказать, как «весело развлекается»‎ с мужем. Также «командирша»‎ любила написать в чат, что она «купается»‎ в душе, а затем задавать мальчикам интимные вопросами, например, просить описать боль, которую они испытывали, когда их били в пах.

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Другая особенность группы заключалась в том, что у ее участников были секретные фразы, так они передавали тайные сообщения. В переписке часто встречаются предложения, вроде «ХАМАС у власти»‎ или «первый шахид пошел, очередь за вторым». Правда, что именно подразумевалось под этими сообщениями, пока что неизвестно.

По словам поднявших тревогу родителей, подростки до поздней ночи переписывались с «командиром»‎ в надежде завоевать ее расположение и получить обещанную порцию пикантных фотографий. К слову, чтобы студенты не тратили времени на домашние задания и уделяли побольше внимания ей, учительница следила за тем, чтобы у «избранной пятерки» почти всегда были правильные ответы на все тесты и контрольные.

Упомянутых пикантных фотографий в чате немного. За все время существования беседы фотографии обнаженной «командирши» сумел получить только один ученик, который, по всей видимости, отличился особым послушанием. То, что у мальчика, как оказалось, есть девушка, учительницу не смутило. Наоборот, она начала расспрашивать о сексуальной жизни подростка и просить его детальнее об этом рассказать. Остальным ребятам приходилось ограничиться ролевыми играми в групповом чате.

Кроме обсуждения сексуальных тем, учительница использовала беседу, чтобы высказать все, что думает о «репрессивной» и «несправедливой»‎ системе образования. Своих коллег по цеху педагог тоже недолюбливала. Каждую неделю она ходила с ними в бары, а затем прислала в группу фотографии и видео с пьяными коллегами.

«Маленьким хамасовцам»‎ крайне нравился их небольшой секрет, и никто не собирался рассказывать о нем посторонним. Группа смогла тайно существовать на протяжении года. Но постепенно остальные школьники начали замечать, что их пятеро друзей слишком уж сблизились с учительницей. Особая связь выражалась не только в вербальном общении. «Командирша» могла вызвать одного из «особых учеников»‎ к доске, а затем похвалить его, нежно погладив по голове. Однажды один из «хамасовцев»,‎ по всей видимости, не выдержал накала чувств и медленно провел рукой по щеке учительницы.

Постепенно информация о странном поведении пятерых учеников класса дошла до руководства школы. Учительницу‎ временно отстранили от работы до выяснения обстоятельств, а пока что продолжается расследование Министерства образования Израиля по этому делу.

Вообще это один из редких случаев, когда в сексуальном скандале в израильской школе замешано светское, а не религиозное учебное заведение. В прошлом году израильская онлайн-газета The Times of Israel писала, что учащиеся в религиозных школах жалуются на сексуальные домогательства со стороны учителей почти в три раза чаще, чем школьники светских училищ. Многие специалисты допускают, что масштаб проблемы гораздо шире, учитывая закрытость ультраортодоксальных религиозных общин.

По мнению экспертов, родители, отправляя ребенка в религиозную школу, надеются, что там будут только мальчики и богобоязненные преподаватели, поэтому предупреждать ребенка о том, что может произойти, нет необходимости. Другой фактор касается того, что у религиозных и ортодоксальных семей, как правило, в несколько раз больше детей, поэтому уследить за каждым сложно, а времени на «профилактические«‎ беседы порой не хватает.

В Израиле три основные системы образования. Есть светские государственные, религиозные государственные и ультраортодоксальные школы, последние, как правило, частные. Статистика показывает, что чем более школа религиозна, тем выше количество мальчиков, к которым проявляют лишнее внимание учителя. Причем в ультраортодоксальных школах мальчики подвергаются сексуальным домогательствам чаще, чем девочки. Так, среди светских учащихся мужского и женского пола в возрасте от 3 до 18 лет, прошедших курс лечения после сексуального насилия, мальчики составляют менее трети (31%), в то время как в религиозных государственных школах они составляют почти половину жертв (48%). а в школах ультраортодоксов — 53%.

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Причем если в светских школах Израиля, сексуальные домогательства, как правило, остаются на грани флирта, как это было с «хамасовцами и командиром», то в религиозных учреждениях дело часто доходит до изнасилований. В начале года весь Израиль обсуждал скандал вокруг престижной женской религиозной школы Бейт-Йаков Бейт-Израель в Иерусалиме. Ученицы рассказали общественности, что 66-летняя учительница и мать четверых детей Цвия Ротенберг не самый лучший представитель своей влиятельной семьи. Ее покойный дядя раввин Шломо Залман Ойербах был одним из крупнейших религиозных авторитетов ХХ века и даже возглавлял иешиву (иудейской высшее учебное заведение). Племянницу, по всей видимости, больше интересовали другие темы, связанные с юными девушками.

Бывшие ученицы Ротенберг рассказали, что она считается хорошим знатоком иудаизма. Когда у девочек возникали вопросы, они шли к ней домой, чтобы дополнительно позаниматься.

Я приходила к Цвии Ротенберг почти каждую неделю. Я хотела укрепить свою веру. Чаще всего я была там одна. Мы просто учились и разговаривали, но потом она начала меня гладить на занятиях, а однажды она попросила обнять ее и поцеловала меня в губы своим языком, — рассказала девушка, которой на момент событий было 14 лет.

Она признается, что не совсем понимала, что происходит, так как была невинным ребенком. К тому же Цвия была известным педагогом.

Другая жертва учительницы рассказала, что по сей день боится сексуальной и любой физической близости. По словам женщины, она не может построить нормальных отношений даже годы спустя после произошедшего. Как только к ней кто-то близко подходит, ей становится страшно, и она вспоминает «дыхание Цвии у себя на шее»‎.

На одном из занятий она приблизила свое лицо к моему, положила руку на мою промежность и начала гладить меня по шее. Затем она придвинулась еще ближе, начала целовать мою ключицу. Когда Цвия это делала, она тяжело дышала и могла оставаться в такой позе в течение долгих минут. Мне было очень страшно, я вся дрожала, пока она терлась грудью о мои руки, — рассказала женщина. Несмотря на обвинения, Цвия смогла избежать наказания, и она по-прежнему преподает в школе.

Другой случай произошел в декабре прошлого года, когда ряд учениц еще одного религиозного училища для девочек рассказали, что на протяжении многих лет их учительница Ципи Дайнера превращала своих студентов в секс-рабынь. Она насиловала их в школе, дома (пока муж был в отъезде), в машине и даже в синагоге. Ципи опровергла все обвинения, заявив, что тысячи ее студентов готовы встать на ее защиту.

Бороться с проблемой сексуального насилия в школах израильские власти планируют через введение полового воспитания во всех классах начиная со следующего года. Первоклассников будут учить о взрослении, личных границах, уважении к своему телу и телу своих сверстников. Второклассники изучат разницу между уместными и неуместными физическими контактами. К восьмому классу дойдут до обсуждения домогательств, брака и порно. Создатели законопроекта надеются, что к окончанию школы ученики будут знать все об интимной сфере.