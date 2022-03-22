Стражи сделки: Вашингтон готов к последней уступке Тегерану

Последней ступенью к восстановлению ядерной сделки с Ираном стал вопрос о статусе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — влиятельной военной-политической структуры, которую в эпоху Дональда Трампа США поместили в список иностранных террористических организаций. Дипломаты говорят, что пробуксовка с решением этой наиболее чувствительной проблемы может подорвать весь переговорный процесс в Вене. Однако исключение КСИР из перечня создаст серьёзную оппозицию администрации президента США Джо Байдена не только в регионе Ближнего Востока, но и внутри Вашингтона.

О том, что вопрос с пересмотром статуса КСИР является последним этапом, после которого возможно полноценное восстановление ядерной сделки, сообщили дипломатические источники The Wall Street Journal. Процесс тормозит то, что разногласия по поводу необходимости такой меры возникли на высоком уровне в администрации Байдена. Сторонники исключения Корпуса из американского списка террористических организаций уверены: это критически необходимо, чтобы после выхода Ирана из-под международных санкций можно было беспрепятственно наладить деловые связи с компаниями в Исламской Республике, которые находятся в зоне ответственности силового блока. Противники же убеждены, что это покажет Тегерану излишнюю мягкость.

Подавляющее большинство советников Байдена считает, что заключить сделку с Ираном нужно любой ценой и в самые короткие сроки, чтобы вычеркнуть из своей международной повестки один хотя бы один конфликтный вопрос и сфокусироваться на «влиянии Китая и России». Скорректировать текст договорённостей в нужную сторону можно позже, говорят официальные лица. По словам участвовавших в переговорах в Вене, предложение Белого дома об исключении КСИР из американского перечня иностранных террористических организаций будет обусловлено тем, что с Ирана возьмут обязательство прекратить опосредованные атаки в регионе. Если КСИР не будет соблюдать этот пункт, его могут снова объявить вне закона.

Обида союзников

Возможный пересмотр статуса КСИР будет предсказуемо принят в штыки союзниками США на Ближнем Востоке. В совместном заявлении премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД Яир Лапид уже призвали администрацию Байдена отказаться от «делистинга», обратив внимание на то, что военно-политическая структура является неотъемлемой частью «кровавой репрессивной машины в Иране». Отдельно политики указали, что подразделения КСИР работают с группировкой ХАМАС в секторе Газа, с «Хезболлой» в Ливане и с «Ансар Аллах» в Йемене.

Мы считаем, что США не бросят своих ближайших союзников в обмен на пустые обещания со стороны террористов, — говорится в заявлении Беннета и Лапида.

Глава МИД Яир Лапид и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Схожие ощущения испытывают те страны арабского мира, которые за последние годы успели наладить официальные отношения с Израилем. Источники The Jerusalem Post в руководстве Объединённых Арабских Эмиратов заявили , что высшие эшелоны власти аравийского государства пребывают «в большом шоке» в связи с готовностью Байдена исключить КСИР из чёрных списков. По их словам, Абу-Даби смотрит на этот вопрос так же, как и израильская сторона. Отдельно собеседники издания добавляют, что в последнее время Эмиратам было крайне тяжело работать с администрацией Байдена в оборонных вопросах и что качество отношений между союзниками заметно ухудшилось.

Устранить «ястребов»

Пересмотр статуса КСИР может открыть ещё один угол атаки на администрацию Байдена, но уже в Вашингтоне. Главная причина заключается в том, что силы «Кудс» в составе Корпуса подозреваются в подготовке террористических нападений на территории США. Такие данные приводит вышедший недавно ежегодный доклад офиса директора Национальной разведки. В нём утверждается, что Исламская Республика якобы занимается развитием собственных диверсионных ячеек в Северной Америке.

КСИР ведёт активное планирование убийств американцев в США и уже имеет опыт убийств американцев за границей, — заявила конгрессмен Клаудия Тенни.

Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным близкого к Республиканской партии издания Washington Examiner, иранские оперативники готовили устранение целого ряда отставных официальных лиц, работавших в эпоху Дональда Трампа и придерживавшихся «ястребиной» позиции в отношении Тегерана. В зоне риска находились бывший помощник по национальной безопасности президента Джон Болтон, экс-госсекретарь Майкл Помпео и те отставные чиновники, которые курировали в Белом доме вопросы, связанные с иранским файлом. С существованием угрозы был хорошо знаком местный аппарат безопасности, пишет Washington Examiner. Именно поэтому конгресс в 2020 году был вынужден незаметно продлить срок службы государственной охраны для уже отошедших от дел чиновников.

С перспективой на 2024 год

Ситуацией вокруг «иранского вопроса» пытаются воспользоваться видные фигуры в Республиканской партии. По сведениям портала Axios, о том, что Белый дом планирует исключить КСИР из списка террористических организаций, израильские власти впервые узнали от Майкла Пенса, бывшего вице-президента. Он посещал еврейское государство в этом месяце и рассказал обо всех тонкостях инициативы, в том числе о том, что Белому дому будет достаточно от Тегерана устного заверения в отказе от эскалационных действий на Ближнем Востоке. После этого руководство страны обратилось напрямую к администрации Байдена, которая пояснила, что решение о «делистинге» не будет носить безусловного характера.

Пенс готовится составить конкуренцию Трампу в республиканских праймериз в 2024 году и уже пытается продемонстрировать независимость от бывшего шефа, поэтому он, без всякого сомнения, пообещал израильской стороне повернуть вспять любое решение по ядерной сделке, которое может быть принято Байденом.

Вне зависимости от того, как развернётся следующая борьба за Овальный кабинет, эти высказывания являются красноречивым ответом на неоднократно звучавший со стороны иранских переговорщиков вопрос, сможет ли американская сторона дать уверенные гарантии, что обновлённые договорённости по атому не будут дезавуированы другими администрациями.